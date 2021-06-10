Ушел из жизни литературовед, профессор

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование супруге Валентине Максимовне, родным и близким по поводу кончины доктора филологических наук, профессора, академика Международной тюркской академии, члена Союза писателей Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Республики Саха (Якутия) НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ТОБУРОКОВА Тобуроков Н.Н., являясь одним из ведущих литературоведов Сибири и Республики Саха (Якутия), известным в России специалистом по стиховедению и теории стиха, автором книг, монографий, сборников статей, внес большой вклад в фундаментальные научные исследования в области сравнительно-типологического изучения тюркоязычной поэзии Сибири, разработал учебники и учебные пособия нового поколения для школ и вузов республики. Многогранная деятельность Николая Николаевича отмечена Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почетным званием «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)». Скорбим вместе с Вами.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх