Сегодня Путин примет участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия»

Президент РФ выступит по видеосвязи.

22 ноября ледокол «Якутия» спустят на воду у Балтийского завода в Санкт-Петербурге, также в этот день на ледоколе «Урал» поднимут российский флаг. На торжественной церемонии по видеосвязи выступит президент России Владимир Путин, сообщает ЯСИА.

Новые универсальные атомные ледоколы проекта 22220 построили по заказу Росатома. Первые два корабля «Арктика» и «Сибирь» уже вошли в состав атомного флота России. В 2019 году на воду спустили ледокол «Урал», идет строительство «Якутии» и «Чукотки». После спуска на воду «Якутия» будет достраиваться на специальной набережной Балтийского завода.