Реальная опасность: Медведи начали разгуливать прямо по экотропам
Научно-технический совет нацпарка «Ленские столбы» единогласно поддержал регулирование численности бурого медведя
На внеочередном заседании Научно-технического совета национального парка «Ленские столбы» эксперты обсудили вопрос регулирования численности бурого медведя на особо охраняемой природной территории.
Заместитель директора по науке и сохранению биоразнообразия Дюлустан Дьяконов представил результаты мониторинга и авиаучёта с применением БПЛА, проведённого в июне этого года в районе устья реки Буотама. Данные подтверждают высокую концентрацию хищников на этом участке — около 90 особей.
Кроме того, растёт число выходов медведей к людям: если в прошлом году звери повредили кордоны в местностях Куруннаах и Туойдаах, то в этом сезоне пострадали уже три инспекторских кордона. Опасные инциденты происходят и на туристических маршрутах. В конце сентября посетители экотропы в местности Лабыдьа заметили свежие следы зверя. Специалисты парка оперативно проверили территорию и подтвердили: хищник действительно прошёл прямо по деревянному настилу тропы.
Все доступные превентивные меры — от установки электроизгородей до предупреждающих аншлагов — нацпарк применяет в полном объёме, однако полностью снять угрозу они уже не могут.
Изучив научные данные и текущую обстановку, члены совета единогласно проголосовали за проведение регулирования численности хищника.
Директор ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» Аркадий Семенов:
- Безопасность наших гостей, сотрудников и членов родовых общин — безусловный приоритет. Мы видим, что плотность хищника на отдельных участках, особенно в районе Буотамы, достигла критической отметки. Медведи перестают бояться человека: они ломают кордоны и выходят на популярные экотропы, как это произошло на Лабыдьа. Мы исчерпали возможности мягкого отпугивания. Решение о регулировании численности далось нелегко, но это вынужденная, взвешенная и научно обоснованная мера, необходимая для сохранения баланса в экосистеме и предотвращения трагедий.
По закону проводить подобные мероприятия на особо охраняемых природных территориях федерального значения имеют право исключительно госинспекторы. Как только мы получим официальное разрешение, сформируем специальные бригады из числа штатных сотрудников нацпарка. Они проведут всю работу строго в рамках правового поля и в установленные сроки.
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий