Знай наших: Якутянин подписал контракт с одним из сильнейших клубов столицы

Волейболист из Якутии Будимир Мыреев подписал контракт с московским клубом «Альянс»



Воспитанник якутской школы волейбола Будимир Мыреев продолжит спортивную карьеру в Москве. Подопечный старшего тренера мужской сборной Республики Саха (Якутия) Айсена Жерготова подписал контракт со студенческим спортивным клубом «Альянс» Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), одной из сильнейших команд столицы.

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов поздравил спортсмена и его тренерский штаб с новым этапом в карьере, отметив значение этого события для развития волейбола в республике.



«Подписание контракта с сильной московской командой подтверждает уровень подготовки наших волейболистов и профессионализм тренерского штаба. Желаю Будимиру успешного выступления в составе «Альянса», дальнейшего спортивного роста и новых побед. Будем с интересом следить за его выступлениями и болеть за нашего спортсмена», – отметил Леонид Николаевич.



Будимир Мыреев является воспитанником Республиканской спортивной школы олимпийского резерва в селе Намцы имени Н. С. Тимофеева. Под руководством Айсена Жерготова он прошёл путь от перспективного юного волейболиста до капитана сборной Якутии среди юношей 2008–2009 годов рождения. Первый тренер спортсмена – Константин Сидоров.

В составе сборной республики Будимир неоднократно становился чемпионом Якутии, завоёвывал призовые места на первенствах Дальневосточного федерального округа. Одним из значимых достижений команды стала победа на международном турнире в Уфе Республики Башкортостан. В 2024 году спортсмен представлял республику на VIII Международных спортивных играх «Дети Азии».



Будимир успешно проявил себя не только на спортивной площадке, но и в учёбе. Он окончил Республиканский лицей-интернат с золотой медалью за особые успехи в учении. За высокие спортивные результаты и вклад в популяризацию детского спорта и здорового образа жизни отмечен грамотой Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) и благодарственным письмом региональной Федерации волейбола. Спортсмен имеет первый взрослый спортивный разряд по волейболу и золотой знак отличия ВФСК ГТО.



Подготовка спортивного резерва в Якутии ведётся в рамках государственной программы «Спорт России».



