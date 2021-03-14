Навсегда останешься живым в наших сердцах

18.02.1944 — 03.02.2021

Я здесь, я рядом, хоть издалека,

И в памяти, делах, стихах останусь…

А.Н. Капитонов

Вот уже сорок дней нет рядом с нами нашего дорогого, любимого человека, нашего мужа, папы, дедушки Капитонова Альберта Николаевича. Трудно принять и осознать эту потерю, тяжело смириться с тем, что больше никогда не услышишь, не увидишь, не сможешь обнять и поцеловать его. Он хотел жить долго, строил планы на будущее, но наша медицина, к сожалению, не смогла или не сумела ему помочь и осуществить его мечты. Уходя из жизни, он сказал своей супруге: «Если не станет меня, не плачь, живи долго. Ты — стержень семьи, поддержишь детей и внуков».

Альберт Николаевич родился 18 февраля 1944 года в с. Харьялах Олекминского района Якутской АССР в многодетной семье сельской интеллигенции Капитоновых Николая Филаретовича и Марии Ивановны (в девичестве Седалищевой), в которой было 6 детей. Родители его были уважаемыми людьми: Николай Филаретович работал на различных партийных должностях, Мария Ивановна работала фельдшером. Как рассказывал отец, главной причиной переезда семьи в с. Марха Нюрбинского района ЯАССР в 1949 году, по настоянию матери, была послевоенная голодуха в Олекминском районе. В своих воспоминаниях он очень тепло и с благодарностью отзывается о родителях, старших братьях и сестре, учителях, которые помогли ему сформироваться как личности, отдали много труда для воспитания и обучения.

В 1962 году после окончания Мархинской средней школы Нюрбинского района с серебряной медалью поступил на физическое отделение физико-математического факультета ЯГУ. Летом 1963 года после первого курса был призван в армию, где отслужил 3 года. За успехи в учебе ему была назначена именная стипендия Якутского комсомола – имени М.К. Аммосова. По окончании ЯГУ в 1970 году как одаренный, подающий надежды выпускник, папа был распределен на кафедру теоретической физики Якутского государственного университета.

Кандидатскую диссертацию, будучи соискателем, он написал под научным руководством к. ф.- м. н., доцента ЯГУ Алексеева М. А., которую защитил в 1981 году в Иркутском госуниверситете. Практически вся его трудовая деятельность связана с Якутским госуниверситетом, с родным физическим факультетом, где он работал заведующим кафедры общей физики и кафедры экспериментальной физики, деканом физического факультета Физико-технического института, ведущим научным сотрудником УНТЛ «Графеновые нанотехнологии». За годы работы он написал около 90 научных и научно — методических трудов, имел благодарности ЯГУ и ЯНЦ СО РАН, награжден Почетной грамотой Министерства образования России, нагрудными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный ветеран СВФУ им. М. К. Аммосова».

Папа уделял большое внимание и вёл активную пропаганду исторического наследия, увековечивания физико-математического факультета ЯПИ, затем физического факультета ЯГУ и ФТИ. Изданы два сборника с соавторами исторического характера «О физико-техническом институте» 2005-2007 годах. В 2014 г. в соавторстве с Туласыновым Б.Н. выпустили книгу «50 лет, отданные делу науки и высшего образования». Он был инициатором подготовки и открытия галерей ФТИ: «Великие физики», «Деканы ФМФ и ФФ», «Основатели физического образования в Якутии».

Обладая глубокими знаниями в физике, замечательный лектор, внёс личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов – физиков. Самой большой наградой за свою многолетнюю работу преподавателем в университете, он всегда считал признательность и успех своих выпускников, работающих в разных сферах деятельности в республике и за ее пределами. Подтверждение этому мы увидели после его ухода, даже самые первые его студенты, окончившие университет около 50 лет назад, вспоминали его как очень доброго, отзывчивого, любящего свой предмет преподавателя.

Папа был очень преданным, интеллигентным, порядочным, трудолюбивым и ответственным во всех отношениях: в семье любящим мужем, отцом и дедушкой; верным другом для друзей; внимательным к своим знакомым и родственникам.

С нашей мамой, Зоей Федоровной, они дружили с 8 класса, были знакомы почти 62 года. Прожили в любви и согласии 52 года счастливой семейной жизни, которые пролетели как один миг. Вырастили двоих сыновей, Константина и Альберта, и дочь Светлану. Он всегда принимал активное участие в нашем воспитании: закладывал семейные традиции, при необходимости, помогал преодолеть трудности в учебе и, как настоящий учитель, доходчиво и терпеливо объяснял и раскладывал по «полочкам» урок, своим личным примером прививал любовь к природе, труду, уважение к женщине, всегда был честен и справедлив. Обожал каждого из своих шести прекрасных внуков и внучек и радовался их успехам и достижениям.

Отец для нас был всегда примером. Он был человеком слова, если он что-то обещал, то обязательно это исполнял. Обладая хорошим чувством юмора, мог сгладить «острые углы» и, казалось бы, безвыходная ситуация, сама по себе разрешалась, всем становилось комфортно. За всю жизнь, проведенную в родительском доме и после, мы ни разу не слышали от него ни одного грубого слова, он всегда был сдержан и рассудителен. Никогда не разговаривал на повышенных тонах. Папа очень любил и ценил свою супругу, нашу маму, всегда возвращаясь, домой с работы ласково говорил: «Чыычаах мин кэллим!».

Он увлекался резьбой по дереву, у него были «золотые руки». Отец мог часами вырезать из дерева узоры и фигурки, иногда мастерил деревянную мебель. С удовольствием дарил свои произведения (деревянные рамы для зеркал и фотографий с узорами, подставки под цветы), сделанные с душой своим родным и близким. Самая последняя его работа – деревянная фигурка совы, была сделана им и подарена семье Кости, буквально за пару недель до ухода. Он спешил закончить ее, так как силы уже покидали его. Теперь она, как добрая память, всегда напоминает об отце…

Заядлый рыбак – это про него. Регулярно, отец с сыновьями и внуками (позже младший внук Тимур стал для него настоящим компаньоном), выезжали на рыбалку в летнее время, радуясь любому улову. Живя на 202 микрорайоне, в одно время поздней осенью отец наблюдал за рыбаками, сидящими на льду днями напролет. После, сам, по первому льду ходил с топором либо пешней ставить тычки на налима. А, не поймав его, наоборот, с большим азартом начал интересоваться этим новым для него видом увлечения. По весне, в конце марта — начале апреля, у нас была традиция ездить на подледную рыбалку. Папа очень любил это время, приход весны, тёплые дни.

Он был очень близок к природе, любил собирать грибы и ягоды, был дачником по призванию, получал истинное удовольствие, работая на даче. Как ребенок радовался, когда после долгой зимы, весной приезжали на дачу. Первым делом он заходил в дом, хлопал рукой о дверной косяк, похлопывая по печке, здоровался с ней. Своим трудом превратил дачу в сад, где растут и радуют глаз и душу черемуха (благодаря которым появилась традиция «Праздника цветения черемухи»), яблони, акации, рябины, березки, черная смородина, охта, малина. Они с мамой путешествовали, бывали в разных местах, но дача для него была всем.

Альберт был внутри свободным человеком, имел свое мнение и точку зрения на все происходящее вокруг. Свои мысли и чувства он любил выражать в стихах. В них передавал любовь к родной земле, природе, любимой семье, близким друзьям, коллегам, учителям — ветеранам и своему родному физическому факультету.

Он писал стихи с юности, выпустил 7 сборников стихов с 1999-2019 гг.: «Помню тебя», «В янтаре прошедших лет», «Летят года», «Крылья желания», «Моим учителям», «Наши песни», «Избранное».

Из воспоминаний внуков:

—Рассказывает старший внук Олег: «Дедушка всегда придерживался демократических принципов и принимал участие в политической жизни российского общества. Трудолюбивый, заботливый, интеллигентный. Он для меня всегда был образцом для подражания. В свое свободное время он предавался своим любимым занятиям – либо дедушка пишет стихи, либо мастерит по дереву, либо занимается дачей. Я помню, когда я гостил у бабушки с дедушкой летом, на даче у них была корчага. Дедушка закидывал ее вечером, а утром я бежал смотреть, сколько рыбы попалось на трюк с «бесплатным хлебом» — добыча была всегда. Я рад, что мне удалось провести побольше времени вместе со своим любимым дедом, в теплых и душевных поездках на природу.»

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Внучка Ольга характеризует его: «Смелый, честный, добрый, верный — Дедуля для меня навсегда останется примером. И то, что он сказал мне, я помню слово в слово: «Трудно жить достойно, но это стоит того, помни!» Дедушка Алик был, есть и всегда будет для меня примером и ориентиром в жизни — самом главном векторе — ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ. Кем бы ты не был — бухгалтером, сварщиком, мамой, сестрой, управленцем, другом, коллегой — ты всегда должен оставаться достойным человеком. Навсегда оставлю в сердце наши разговоры, посиделки, теплые объятия, заботу и наставления. Просто хочется сказать — «Благодарю тебя за всё. Я тебя не подведу.»

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А это из воспоминаний внука Бориса: «Дедушка Алик был замечательным, на ум приходит много прекрасных воспоминаний и очень сложно выбрать одно единственное, чтобы лучше описать его как человека. Каждый раз, когда я приезжал погостить на дачу, первым делом я бежал к малине. В 2000-х у бабушки с дедушкой рос небольшой кустарник малины в углу участка, и среди старших внуков присутствовала негласная конкуренция — кому достанется больше. Но никогда не было такого, чтобы кому-то не досталась малина :). Годы шли, и внуков стало ещё больше, вскоре появились Тимурка, затем Яночка и Алинка, заботливый дедушка не мог допустить, чтобы кто-то остался без урожая. Такими темпами небольшой кустарник в углу участка превратился в обширные заросли малины, которые захватили половину территории чёрной смородины, лишь бы внуки были счастливы. Для меня дача у бабушки Зои и дедушки Алика всегда будут ассоциироваться с белой черемухой и самой вкусной малиной, но и, конечно же, баней! На протяжении всей своей жизни мы жили в непосредственной близости и постоянном контакте. Наверно это их заслуга, моих бабушек и дедушек, а также наших родителей, что заложили в нас любовь, уважение к старшим и фундаментальные понятия института семьи. Всегда буду помнить, как дедушка с любовью называл бабушку «чыычаах».

Нам всегда будет не хватать его любви, внимания и заботы. Мы навсегда сохраним светлую память о нём в наших сердцах.

…Наследники мои, века живите-

О вашем счастье небо умолю,

Летящему по ветру помашите,

Я вас, мои родные, так люблю…

Выражаем благодарность родственникам, коллегам, друзьям за поддержку в наши трудные дни.

Жена, дети, внуки.