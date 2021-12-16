Ленский мост: строительная площадка полностью подготовлена для работ

16 декабря первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий БЕРДНИКОВ по поручению главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева провел очередное выездное совещание на строительной площадке №1 в районе с. Старая Табага.

«Одним из главных событий этого года в республике стало начало реализации проекта Ленского моста. Это важнейший геостратегический транспортный проект всей России. Сегодня здесь проводятся работы по переустройству инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства основного хода мостового перехода. А со следующего года, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, начнется реализация основного этапа проекта по строительству моста через реку Лена», — отметил Дмитрий Бердников.

Первый вице-премьер подчеркнул, что поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об обеспечении до 2030 года круглогодичного бесперебойного сообщения по федеральным автодорогам «Лена», «Вилюй» и «Колыма» еще раз подтверждает его внимание к транспортной связанности Якутии и всего востока России. Здесь флагманом должно стать строительство Ленского моста.

Дмитрий Бердников, отвечая на вопросы журналистов озвучил, что в настоящее время в районе Старой Табаги полностью выполнено переустройство трех линий сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ. «Сегодня ведется работа по сетям электроснабжения на 110 кВ и работы по переустройству сетей связи. Смонтированы свайные основания под электроопоры. Проводится договорная работа по выносу сетей газоснабжения, попадающих в основной створ», — сказал первый зампред.

Говоря о строительной площадке, он сообщил, что подготовлено песчаное основание из 36 тысяч кубов песка и уложено 276 дорожных плит. Технологическая площадка полностью обеспечена электроснабжением. Таким образом, строительная площадка полностью подготовлена для текущих работ. При наращивании темпов строительства, данная площадка будет увеличена почти в три раза.

В этот день подрядная организация ООО «Техэлектроснаб» установила сорокаметровую металлическую опору №2 переустраиваемой электролинии 110 кВ Майя-Табага I-II цепь. Участники выездного совещания стали свидетелями вертикального подъема опоры для высоковольтной линии.

Масштабный инфраструктурный проект, не имеющий аналогов в мире, реализуется по концессионному соглашению, заключенному между правительством Республики Саха (Якутия) и консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Сегодня проект полностью обеспечен внебюджетным финансированием со стороны концессионера и финансового партнёра – ПАО «Сбербанк». Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации по подготовительному этапу проекта, что позволило начать работы в 2021 году.