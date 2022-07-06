Жара: Лидера унесли на носилках и дисквалифицировали!

Первую золотую медаль Игр в беге на 10 км выиграл Константин Драгунов из Мегино-Кангаласского улуса. Артур Бурцев финишировал вторым.

Долго лидировавшего Артура Бурцева из Усть-Алданского улуса на последнем круге силы покинули в 30-градусную жару и он с трудом финишировал.

На самых последних метрах его перегнал Драгунов, сын многократной чемпионки Игр и Спартакиад Манчаары Екатерины Драгуновой.

Бурцева долго приводили в чувство и унесли на носилках в машину скорой помощи.

Таким образом первое золото игр уедет в Мегино-Кангаласский улус. Третье место занял Николай Копырин из Якутска.

Вскоре выяснилось, что пострадавшего спортсмена дисквалифицировали. По статье 144 Правил соревнований за помощь спортсмену и нарушение линий дорожки. Как видно на видео, спортсмену стало физически плохо, он шатается, но собирается с силами и делает невероятное — финиширует вторым! Увы, но на пьедестал почета ему не подняться… Но симпатии зрителей обеспечены. Тем более, что Бурцев из команды хозяев Игр — Усть-Алданского улуса. Это один из самых драматичных и запоминающихся моментов Игр.

Старший судья по легкой атлетике Татьяна АРИНОСОВА о дисквалификации Артура БУРЦЕВА.

Как отметила судья, организаторам надо учитывать особенности погоды, и переносить некоторые соревнования на раннее утро или вечер. Тем более, что в Якутии сейчас белые ночи.