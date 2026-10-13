Якутский снайпер на вершине: Золото чемпионата Европы с новым рекордом!
Якутянин Рамир Николаев стал чемпионом Европы по стендовой стрельбе
Второе место заняла команда Словакии, третье — Чехии
Якутянин Рамир Николаев завоевал звание чемпиона Европы по стендовой стрельбе. В паре с Дарьей Семьяновой из Дагестана он завоевал золото крупного старта в Греции.
Как рассказали изданию в Федерации спортинг-компакта Якутии, Рамир Николаев и Дарья Семьянова были заявлены в миксте в трапе. Российская пара успешно выступила, набрав рекордные для чемпионата Европы среди мужчин и женщин 36 очков.
Второе место заняли представители Словакии Зузана Рехак-Штефечекова и Эрик Варга с 33 очками. Бронзовую медаль завоевала команда Чехии — Зина Грдличкова и Иржи Липтак.
Главные факты о победе:
- Результат: 36 очков в финале.
- Достижение: Пара установила новый рекорд Европы для финалов в миксте.
1. 🥇 Дарья Семьянова — Рамир Николаев (Россия) — 36 очков
2. 🥈 Зузана Рехак-Штефечекова — Эрик Варга (Словакия) — 33 очка
3. 🥉 Зина Грдличкова — Иржи Липтак (Чехия) — 24 очка
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