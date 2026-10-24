Блогер Анастасия: На меня оформили кредит в крупном банке без моего ведома…

Мошенники оформили кредит на мое имя. Блогер Анастасия Корякина anastasialongi* рассказала о истории с мошенниками. Анастасия сообщила, что неизвестные оформили на ее имя кредит, хотя сама она никому не передавала коды подтверждения и не общалась с подозрительными людьми, передает @yakutsk_news

В своих соцсетях Анастасия рассказала, что микрофинансовая компания «Мани Мен» провела внутреннее расследование и выявила факт мошенничества. Неизвестный, воспользовавшись ее паспортными данными, оформил займ. В результате компания признала договор от 20 октября 2026 года незаключенным. Настя также сообщила, что встретилась с сотрудниками уголовного розыска и подала необходимые заявления. Однако на этом останавливаться она не намерена.

Следующим шагом станет обращение в Банк России. Анастасия намерена разобраться, каким образом самый крупный банк в стране, по ее словам, позволил постороннему человеку открыть личный кабинет с использованием ее документов, но с чужого номера телефона.

«Я знаю, на меня подписаны журналисты. Таких прецедентов множество. Необходимо дать огласку и поднимать эти вопросы!» — написала она. Анастасия также раскритиковала уровень цифровой безопасности в России, заявив, что граждане остаются уязвимыми перед мошенниками, несмотря на развитие государственных цифровых сервисов.

*соцсеть, принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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