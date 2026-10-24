Раненый участник СВО добился выплаты через суд

Прокуратурой города Якутска по обращению участника СВО проведена проверка соблюдения его прав на получение мер поддержки. Установлено, что территориальным органом социальной защиты заявителю отказано в назначении региональной выплаты в связи с ранением ввиду наличия регистрации по месту жительства на территории иного региона.

В целях восстановления прав участника спецоперации прокуратурой города Якутска в суд направлено исковое заявление об установлении факта его проживания на территории г. Якутска, возложении обязанности на Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) произвести единовременную выплату в размере 750 тыс. рублей, которое судом удовлетворено, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В результате принятых мер бойцу произведена единовременная выплата в полном объеме, его права восстановлены.