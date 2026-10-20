Главный ковер осени: Виктор Лебедев провел заседание оргкомитета турнира Коркина

Сегодня, 20 октября, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы РС(Я), народный депутат РС(Я) Виктор Лебедев провел совещание оргкомитета по подготовке к Международным соревнованиям по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина. В совещании приняли участие члены Федерации, директор Республиканского Центра подготовки сборных команд РС(Я) СК «Триумф» Михаил Пахомов и сотрудники предприятия. В этом году 18-й международный турнир Коркина пройдет в Якутске с 20 по 21 ноября 2026 года. На соревнованиях соберутся сильнейшие спортсмены из сборных команд 13-15 стран и ведущие борцы сборной команды России. Планируется, что спортсмены сборной РС(Я) примут участие в полном составе, среди них Лев Павлов, Константин Капрынов, Ньургун Сергин, Виктор Яковлев и другие.

Как подчеркнул Виктор Лебедев, турнир приурочен 50-летию триумфа якутских борцов Павла Пинигина, Романа Дмитриева, Александра Иванова на Олимпийских играх в Монреале 1976 года, что очень символично и накладывает большую ответственность на каждого спортсмена сборной Якутии.

Он выразил уверенность в том, что международный турнир будет организован на самом высоком уровне и станет настоящим праздником для всех любителей спорта и даст возможность якутским борцам заявить на международной арене о своем профессионализме и показать зрелищные, победоносные схватки.