Найди фею на картинке: среди этих насекомых скрывается волшебство

Визуальная головоломка

найдите фею на картинке

Перед вами энтомологическая коллекция, нарисованная художником Санни Костиным, похожая на страницу из дневника натуралиста XIX века. Синие морфо, огненные монархи, рогатые жуки-олени, изумрудные златки, богомолы и стрекозы лежат так плотно, что глазу некуда упасть. Но в этой картине есть секрет: среди насекомых прячутся феи. Они крошечные, крылатые и очень хорошо маскируются.

Прежде чем читать дальше, засеките время и попробуйте найти их сами.

Почему это сложно

Задачка построена на особенностях нашего зрения.

Мозг ищет знакомые шаблоны. В картине десятки похожих форм: тела, усики, лапки. Глаз быстро решает, что всё вокруг насекомые, и перестаёт присматриваться. У фей крылья, как у всех остальных. Их прозрачные крылышки похожи на крылья стрекоз и ос, поэтому силуэт феи сливается с соседями. Яркое отвлекает. Синяя морфо в левом верхнем углу, оранжевый монарх и жёлто-чёрный парусник в центре сразу забирают внимание. Пока вы ими любуетесь, мелкие детали остаются незамеченными. Масштаб. Каждая фея меньше божьей коровки. Поэтому её легко принять за муравья или блик света.

Как искать: метод энтомолога

Учёные, которые разбирают коллекции, никогда не смотрят на картину целиком. Попробуйте их способ:

Разбейте изображение на сетку 3×3 и проверяйте каждую клетку отдельно.

Ищите вертикальные фигуры. Насекомые на картине лежат под разными углами, а фея стоит или парит прямо, как человечек.

Обращайте внимание на светлые пятна телесного цвета и волосы. У насекомых нет ни того ни другого.

Проверьте края и углы. Художники часто прячут самое интересное там, куда взгляд почти не заходит.

Подсказки (без прямых ответов)

Подсказка 1: на картине больше одной феи.

Подсказка 2: одна из них отдыхает рядом с божьей коровкой.

Подсказка 3: другая устроилась почти в самом центре, между полосатой осой и синим жуком.

Подсказка 4: третья забралась очень далеко, туда, где картина заканчивается.

Нашли? Тогда проверьте себя.

Ответ

⚠️ Спойлер! Не читайте, если ещё ищете.

Фея №1. Левый край, середина по высоте. Ищите красную божью коровку у левой границы. Чуть ниже и правее неё, между кузнечиком и жуком с радужным панцирем, парит маленькая фея с голубыми крылышками и светлыми волосами.

Фея №2. Центр картины. Под оранжево-чёрной осой и слева от жука с синей головой и красным брюшком стоит крошечная фея в голубом платье. Она прячется прямо над голубой стрекозой, которая лежит горизонтально.

Фея №3. Правый верхний угол. Это самая хитрая. Она у самого края изображения, правее полосатой осы, на уровне её крыльев. Нежно-голубой силуэт почти растворяется на светлом фоне.

Зачем вообще искать фей?

Такие головоломки полезны не только как развлечение. Задачи на поиск предметов:

тренируют избирательное внимание, то есть умение отсеивать лишнее;

развивают зрительную память и концентрацию;

снижают стресс, потому что ненадолго погружают в медитативное состояние;

подходят для детей и взрослых: можно соревноваться всей семьёй, кто найдёт быстрее.

Ваш результат

Меньше 30 секунд: у вас глаз как у стрекозы, а у неё около 30 000 фасеток.

От 30 секунд до 2 минут: отличное внимание, уровень опытного натуралиста.

Больше 2 минут: не страшно! Феи на то и феи, чтобы прятаться. Зато вы рассмотрели всю коллекцию.

А вы нашли всех трёх фей или только одну? Поделитесь своим временем и покажите картинку друзьям: интересно, кто справится быстрее.

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