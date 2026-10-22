Тест на внимательность: найдите лягушек среди птиц за 30 секунд
Перед вами картина художника Санни Костина: Шумная птичья вечеринка. Тукан с огромным клювом, важный павлин, розовые фламинго, красный ара, совы с круглыми глазами и крошечные колибри. Все они яркие и нарядные, и каждая птица тянет внимание на себя.
Но на картинке есть и те, кто птицами не является. Среди пернатых спрятались лягушки. Маленькие, зелёные, они прячутся прямо на виду. Сможете найти лягушек-путешественниц?
Правила игры
- Задача: найти всех лягушек на картинке.
- Время: 30 секунд, если вы настроены решительно, и до 2 минут, если играете в своё удовольствие.
- Важно: не подсматривайте в ответ. Он в конце статьи.
Засеките время и приступайте.
Почему это так сложно
Лягушки здесь замаскированы лучше, чем кажется. Этому есть научное объяснение.
- Цветовой шум. Картинка пестрит красным, синим, жёлтым и оранжевым. Небольшое зелёное пятно теряется на таком фоне.
- Зелёные соседи. В кадре много зелёных попугаев, колибри и листьев. Лягушка выглядит как ещё одна деталь оперения.
- Размер. Лягушки в несколько раз меньше любой птицы, поэтому глаз скользит мимо.
- Плотная композиция. Свободного места почти нет, и взгляд бросается к самым крупным и контрастным объектам: павлину, ара и туканам.
Мозг ищет не лягушку, а «что-то необычное». Здесь необычное спрятано среди других ярких пятен.
Как искать быстрее
- Не вглядывайтесь в центр. Самые яркие птицы отвлекают. Начните с краёв картинки.
- Разделите картинку на 4 части и проверяйте каждую по очереди.
- Ищите форму, а не цвет. Нужен небольшой округлый силуэт с глазами-бугорками, без клюва и перьев.
- Смотрите на пустые участки между птицами. Лягушки любят прятаться возле крупных птиц, например рядом с розовыми фламинго.
- Расфокусируйте взгляд. Посмотрите на картинку «сквозь» неё, и необычные элементы выступят сами.
Что говорит ваш результат
- До 10 секунд. У вас взгляд орла, как у белоголового на картинке.
- 10–30 секунд. Отличная внимательность. Вы справились лучше большинства.
- 30–60 секунд. Хороший результат. Вы вдумчиво изучаете детали.
- Больше минуты. Вы наслаждаетесь процессом. Именно ради этого такие картинки и создают.
Польза от таких тестов
Поиск скрытых предметов полезен не только для развлечения:
- тренирует концентрацию и зрительную память;
- развивает избирательное внимание, то есть умение отсеивать лишнее;
- помогает переключиться и отдохнуть от экрана с рабочими задачами;
- служит отличным занятием для детей, которые учатся наблюдать.
Ответ: где прячутся лягушки
Если искали честно, сверьтесь с подсказками:
- Первая лягушка находится в левой части картинки, чуть выше середины. Она сидит рядом с изгибом шеи розового фламинго.
- Вторая лягушка спряталась у самого правого края, в нижней трети картинки, среди синих и зелёных крыльев.
Нашли обеих, а может, и больше? Напишите в комментариях, за сколько секунд вы справились. И покажите картинку друзьям, чтобы проверить, чей взгляд зорче.
Еще интересное:
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий