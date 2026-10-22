Тест на внимательность: найдите лягушек среди птиц за 30 секунд

найдите лягушек на картине

Перед вами картина художника Санни Костина: Шумная птичья вечеринка. Тукан с огромным клювом, важный павлин, розовые фламинго, красный ара, совы с круглыми глазами и крошечные колибри. Все они яркие и нарядные, и каждая птица тянет внимание на себя.

Но на картинке есть и те, кто птицами не является. Среди пернатых спрятались лягушки. Маленькие, зелёные, они прячутся прямо на виду. Сможете найти лягушек-путешественниц?

Правила игры

Задача: найти всех лягушек на картинке.

найти всех лягушек на картинке. Время: 30 секунд, если вы настроены решительно, и до 2 минут, если играете в своё удовольствие.

30 секунд, если вы настроены решительно, и до 2 минут, если играете в своё удовольствие. Важно: не подсматривайте в ответ. Он в конце статьи.

Засеките время и приступайте.

Почему это так сложно

Лягушки здесь замаскированы лучше, чем кажется. Этому есть научное объяснение.

Цветовой шум. Картинка пестрит красным, синим, жёлтым и оранжевым. Небольшое зелёное пятно теряется на таком фоне. Зелёные соседи. В кадре много зелёных попугаев, колибри и листьев. Лягушка выглядит как ещё одна деталь оперения. Размер. Лягушки в несколько раз меньше любой птицы, поэтому глаз скользит мимо. Плотная композиция. Свободного места почти нет, и взгляд бросается к самым крупным и контрастным объектам: павлину, ара и туканам.

Мозг ищет не лягушку, а «что-то необычное». Здесь необычное спрятано среди других ярких пятен.

Как искать быстрее

Не вглядывайтесь в центр. Самые яркие птицы отвлекают. Начните с краёв картинки.

Самые яркие птицы отвлекают. Начните с краёв картинки. Разделите картинку на 4 части и проверяйте каждую по очереди.

и проверяйте каждую по очереди. Ищите форму, а не цвет. Нужен небольшой округлый силуэт с глазами-бугорками, без клюва и перьев.

Нужен небольшой округлый силуэт с глазами-бугорками, без клюва и перьев. Смотрите на пустые участки между птицами. Лягушки любят прятаться возле крупных птиц, например рядом с розовыми фламинго.

Лягушки любят прятаться возле крупных птиц, например рядом с розовыми фламинго. Расфокусируйте взгляд. Посмотрите на картинку «сквозь» неё, и необычные элементы выступят сами.

Что говорит ваш результат

До 10 секунд. У вас взгляд орла, как у белоголового на картинке.

У вас взгляд орла, как у белоголового на картинке. 10–30 секунд. Отличная внимательность. Вы справились лучше большинства.

Отличная внимательность. Вы справились лучше большинства. 30–60 секунд. Хороший результат. Вы вдумчиво изучаете детали.

Хороший результат. Вы вдумчиво изучаете детали. Больше минуты. Вы наслаждаетесь процессом. Именно ради этого такие картинки и создают.

Польза от таких тестов

Поиск скрытых предметов полезен не только для развлечения:

тренирует концентрацию и зрительную память;

и зрительную память; развивает избирательное внимание , то есть умение отсеивать лишнее;

, то есть умение отсеивать лишнее; помогает переключиться и отдохнуть от экрана с рабочими задачами;

и отдохнуть от экрана с рабочими задачами; служит отличным занятием для детей, которые учатся наблюдать.

Ответ: где прячутся лягушки

Если искали честно, сверьтесь с подсказками:

Первая лягушка находится в левой части картинки, чуть выше середины. Она сидит рядом с изгибом шеи розового фламинго. Вторая лягушка спряталась у самого правого края, в нижней трети картинки, среди синих и зелёных крыльев.

Нашли обеих, а может, и больше? Напишите в комментариях, за сколько секунд вы справились. И покажите картинку друзьям, чтобы проверить, чей взгляд зорче.

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