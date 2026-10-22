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23.10.2026 03:03
чтение: 1 мин
Интересное
#визуальная головоломка

Тест на внимательность: найдите лягушек среди птиц за 30 секунд

найдите лягушек на картине
найдите лягушек на картине

Перед вами картина художника Санни Костина: Шумная птичья вечеринка. Тукан с огромным клювом, важный павлин, розовые фламинго, красный ара, совы с круглыми глазами и крошечные колибри. Все они яркие и нарядные, и каждая птица тянет внимание на себя.

Но на картинке есть и те, кто птицами не является. Среди пернатых спрятались лягушки. Маленькие, зелёные, они прячутся прямо на виду. Сможете найти лягушек-путешественниц?

Правила игры

  • Задача: найти всех лягушек на картинке.
  • Время: 30 секунд, если вы настроены решительно, и до 2 минут, если играете в своё удовольствие.
  • Важно: не подсматривайте в ответ. Он в конце статьи.

Засеките время и приступайте.

Почему это так сложно

Лягушки здесь замаскированы лучше, чем кажется. Этому есть научное объяснение.

  1. Цветовой шум. Картинка пестрит красным, синим, жёлтым и оранжевым. Небольшое зелёное пятно теряется на таком фоне.
  2. Зелёные соседи. В кадре много зелёных попугаев, колибри и листьев. Лягушка выглядит как ещё одна деталь оперения.
  3. Размер. Лягушки в несколько раз меньше любой птицы, поэтому глаз скользит мимо.
  4. Плотная композиция. Свободного места почти нет, и взгляд бросается к самым крупным и контрастным объектам: павлину, ара и туканам.

Мозг ищет не лягушку, а «что-то необычное». Здесь необычное спрятано среди других ярких пятен.

Как искать быстрее

  • Не вглядывайтесь в центр. Самые яркие птицы отвлекают. Начните с краёв картинки.
  • Разделите картинку на 4 части и проверяйте каждую по очереди.
  • Ищите форму, а не цвет. Нужен небольшой округлый силуэт с глазами-бугорками, без клюва и перьев.
  • Смотрите на пустые участки между птицами. Лягушки любят прятаться возле крупных птиц, например рядом с розовыми фламинго.
  • Расфокусируйте взгляд. Посмотрите на картинку «сквозь» неё, и необычные элементы выступят сами.

Что говорит ваш результат

  • До 10 секунд. У вас взгляд орла, как у белоголового на картинке.
  • 10–30 секунд. Отличная внимательность. Вы справились лучше большинства.
  • 30–60 секунд. Хороший результат. Вы вдумчиво изучаете детали.
  • Больше минуты. Вы наслаждаетесь процессом. Именно ради этого такие картинки и создают.

Польза от таких тестов

Поиск скрытых предметов полезен не только для развлечения:

  • тренирует концентрацию и зрительную память;
  • развивает избирательное внимание, то есть умение отсеивать лишнее;
  • помогает переключиться и отдохнуть от экрана с рабочими задачами;
  • служит отличным занятием для детей, которые учатся наблюдать.

Ответ: где прячутся лягушки

Если искали честно, сверьтесь с подсказками:

  1. Первая лягушка находится в левой части картинки, чуть выше середины. Она сидит рядом с изгибом шеи розового фламинго.
  2. Вторая лягушка спряталась у самого правого края, в нижней трети картинки, среди синих и зелёных крыльев.

Нашли обеих, а может, и больше? Напишите в комментариях, за сколько секунд вы справились. И покажите картинку друзьям, чтобы проверить, чей взгляд зорче.

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Источник: Алена Иванова
Фото: SAKHALIFE

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