Тест на внимательность: найдите все отличия на картинке с папой и ребёнком

Тест на зоркость: две картинки, один спящий папа и несколько скрытых отличий

Визуальная головоломка: найдите все отличия на картинке с уставшим папой и счастливым малышом

Каждый родитель узнает эту сцену без лишних слов. Вечер, диван, папа после рабочего дня падает лицом в подушку и мгновенно засыпает. А малышу спать совершенно не хочется: у него в руках игрушечный самолёт, а папина спина — лучшая взлётная полоса на свете. Ребёнок сияет от счастья, самолёт идёт на посадку, а папа уже видит десятый сон.

Художник нарисовал эту трогательную сцену дважды. На первый взгляд картинки абсолютно одинаковые. Но это не так: во вторую версию он незаметно внёс несколько изменений. Сможете их найти?

Задание

Перед вами две почти одинаковые картинки. Найдите все отличия между ними.

Чтобы было интереснее, засеките время. Опытные «искатели» справляются за 1–2 минуты. Если уложитесь в минуту — у вас отличное зрительное внимание.

Подсказки для поиска:

Смотрите не только на главных героев, но и на фон: подушки, плед, предметы вокруг дивана.

Обращайте внимание на цвета — именно их меняют чаще всего.

Сравнивайте мелкие детали: количество пуговиц, узоры, положение рук и ног.

Делите картинку на зоны и проверяйте их по очереди: слева направо, сверху вниз.

Не спешите листать дальше — сначала найдите всё, что сможете, самостоятельно.

Ответы

Нашли все? Сверяемся. Отличий на картинке шесть.

Как оценить результат:

6 из 6 — у вас орлиное зрение и отличная концентрация.

— у вас орлиное зрение и отличная концентрация. 4–5 — очень хороший результат, внимание на высоте.

— очень хороший результат, внимание на высоте. 3–4 — вы заметили главное, но мелочи ускользнули. Попробуйте ещё раз, уже зная, где искать.

— вы заметили главное, но мелочи ускользнули. Попробуйте ещё раз, уже зная, где искать. Меньше 3 — похоже, вы сами немного устали, как папа на картинке. Самое время отдохнуть, а потом вернуться к головоломке.

Чем полезны такие головоломки

Такие головоломки как «Найдите все отличия» кажутся детским развлечением, но на самом деле это полноценная тренировка для мозга — и для взрослых тоже.

Развивает концентрацию внимания. Чтобы найти все отличия, нужно удерживать фокус на одной задаче несколько минут подряд. В мире, где нас постоянно отвлекают уведомления, этот навык становится настоящей редкостью.

Тренирует зрительную память. Переводя взгляд с одной картинки на другую, вы вынуждены запоминать детали и мысленно сравнивать их. Это та же работа, которую мозг выполняет, когда вы ищете ключи или вспоминаете, куда положили документы.

Улучшает наблюдательность. Регулярные занятия учат замечать мелочи — на работе, в документах, в общении с людьми. Внимательный человек реже ошибается и быстрее находит решение.

Снижает стресс. Такая головоломка работает как мини-медитация: вы полностью погружаетесь в процесс, а тревожные мысли отступают. Пять минут поиска отличий переключают мозг не хуже короткой прогулки.

Отлично подходит для всей семьи. Картинки вроде этой — хороший повод провести время вместе с ребёнком: искать отличия наперегонки, обсуждать, кто что заметил, и заодно развивать детское внимание в игровой форме.

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