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19.10.2026 11:35
чтение: 1 мин
Спорт
#спортивная неделя
#Топ спортивных событий

Отмечайте в календаре: Топ ярких спортивных событий на этой неделе

🎉 Спортивная неделя в Якутске: заряжаемся энергией и болеем за наших! 🎉
Рассказываем, какие яркие события ждут нас в ближайшие дни — отмечайте в календаре и приходите поддержать спортсменов! 💪
🏊 19 октября 2026, 10:00 — турнир по плаванию среди детей ЛИН.
Место: ГБУ РС(Я) «РЦАФКиС», плавательный бассейн «Самародок».
🎱 24 октября 2026, 11:00 — чемпионат г. Якутска по пулу «Восьмёрка».
Место: бильярдный клуб «Pool darts».
♟ 24 октября 2026, 11:00 — чемпионат г. Якутска по быстрым шахматам.
Место: ГБУ РС(Я) РШШЦ г. Якутска.
🤼 31 октября 2026, 11:00 — чемпионат г. Якутска по вольной борьбе памяти ЗТР Керемясова В. П.
Место: Дворец спорта «50 лет Победы».
📍 Следите за расписанием, приходите семьями, поддерживайте спортсменов аплодисментами — именно ваша энергия делает соревнования по-настоящему особенными!

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Источник: Управление спорта г. Якутска
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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