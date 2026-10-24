Завезут ли уголь в Амгинский район?

Вопросы о запасах угля на котельных Амгинского улуса вызывают понятную обеспокоенность жителей. Хочу пояснить текущую ситуацию с поставками топлива и рассказать о принятых решениях, сообщает зампред правительства Якутии Николай Бочков в МАХ.

Уголь для котельных района поступает с Харбалахского разреза по круглогодичной автомобильной дороге. Поставки идут ежедневно. Поэтому при оценке обеспеченности важно учитывать не только текущие остатки топлива, но и его ежедневное поступление.

На финансовое положение поставщика — АО «Телен» — повлияла накопившаяся задолженность ресурсоснабжающих организаций за поставленный уголь. Этот вопрос рассмотрели накануне на совещании по прохождению отопительного сезона. По его итогам выработаны решения по стабилизации финансового положения предприятия. Необходимые средства будут направлены в ближайшее время.

Амгинский район без угля не оставим. Совместно с Министерством ЖКХ и энергетики республики, администрацией района и ресурсоснабжающими организациями продолжаем работу по урегулированию задолженности и обеспечению поставок, чтобы своевременно пополнять запасы топлива на котельных и поддерживать надежное теплоснабжение жителей.

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