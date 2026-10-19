Блестящий успех: Якутянки покорили пьедестал чемпионата России

Аина Моисеева и Карина Ефимова из Якутии завоевали медали чемпионата России по дзюдо

В Минеральных Водах в эти дни проходит чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин

Сборная Якутии завершила выступления в личном первенстве. По итогам якутянка Аина Моисеева стала серебряным призёром, а Карина Ефимова отличилась бронзой.

В этом году выступили все ведущие дзюдоисты страны. Данный старт формирует сборную России. Спортсменам в ближайшие два года нужно набрать международные рейтинговые баллы, чтобы получить возможность выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

В категории до 48 кг до финала дошла Аина Моисеева. Она поочерёдно одолела Карину Хугаеву из Северной Осетии — Алании, Регину Миллер из Краснодара, Наргилю Германову из Москвы и принципиальную соперницу Юлию Семиколенову из Москвы. В финале Моисеева сразилась с лидером сборной России, бронзовым призёром чемпионата мира этого года, неоднократным призёром Европы Сабиной Гилязовой. К сожалению, в этот раз успех был на стороне соперницы. Но Аина Моисеева завоевала уже четвёртую медаль с чемпионатов России за карьеру, доказав, что является одной из сильнейших дзюдоисток страны.

Двукратная чемпионка России (2024, 2025) Карина Ефимова из Якутии в этот раз уступила привычное первое место на пьедестале. Она успешно дошла до полуфинала, оказавшись сильнее Виктории Рыжик из Москвы, Софии Коневой из Перми и Дарьи Головко из Краснодара.

Дальше её ждала встреча с чемпионкой России 2023 года Глафирой Борисовой. Обе считаются главными соперницами на первое место, а исход встречи решил один бросок спортсменки из Санкт-Петербурга. У Карины Ефимовой остался шанс сразиться за бронзовую медаль, которым она полноценно воспользовалась. В малом финале якутская дзюдоистка обыграла Юну Герасимову из Крыма.