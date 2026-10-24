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24.10.2026 18:04
чтение: 1 мин
Происшествия
#ловушка на льдине
#спасение рыбаков

Рыбаки оказались в ловушке на льдине в 203 микрорайоне

Спасение рыбаков. На льду протоки около 203 микрорайона Якутска спасли рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине после проезда Хивуса.
На кадрах от подписчика КРИМЯКУТИЯ двое рыбаков с палаткой сидят на дрейфующих льдинах. Вскоре их забрали на борт судна на воздушной подушке. Теперь спасенным рыбакам грозит штраф до 5000 руб за выход на неокрепший лед. Видео смотри на @crimyakutiaru

Не бросили в беде: на Птицефабрики спасли лошадь из ледяного плена

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Источник: @crimyakutiaru
Фото: скрин видео

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