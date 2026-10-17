Лучник из Якутии помог сборной России завоевать золото

В Худжанде завершился Международный турнир по стрельбе из лука на Кубок президента Таджикистана, по итогам которого сборная России завоевала пять медалей. Одну из высших наград в копилку национальной команды принес якутский спортсмен Али Лобашев.

Лобашев выступал в категории смешанных команд в паре с Викторией Нагорной. В финале российский дуэт показал наиболее точный результат и занял первое место, оставив позади сборные Казахстана и Кыргызстана, которым достались серебро и бронза соответственно.

«Турнир прошел на очень высоком уровне, конкуренция была серьезной вплоть до самых финалов. Нам противостояли действительно сильные соперники, но мы с Викторией смогли быстро найти нужный ритм, показать стабильную стрельбу и забрать золото», – прокомментировал свое выступление Али Лобашев.

Всего по итогам соревнований сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачете, уступив лидерство представителям Белоруссии. В активе российских лучников три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды. Третье место в зачете досталось сборной Казахстана, сообщает региональная Федерация стрельбы из лука Республики Саха (Якутия)

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