Вместо Николая Румянцева избран новый президент Федерации борьбы хапсагай Якутии

15 октября в министерстве по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) состоялась отчетно-выборная конференция Федерации национальной борьбы хапсагай Республики Саха (Якутия). По итогам голосования новым президентом федерации единогласно избран Андрей Кузьмин, сменивший на этом посту Николая Румянцева, который возглавлял организацию с 2010 года.

Андрей Кузьмин хорошо знаком с системой спортивной работы республики. Более 15 лет он руководит Федерацией спортивной борьбы в Намском улусе, а с 2016 года занимает должность вице-президента республиканской Федерации борьбы хапсагай. Его многолетний опыт организационной деятельности сочетается с активной поддержкой спорта. Кузьмин является предпринимателем и меценатом.

«За годы руководства Николая Иннокентьевича якутский хапсагай укрепил свои позиции, получил международное признание и вышел на новые спортивные площадки. Благодарю Николая Иннокентьевича за многолетний труд, личный вклад в развитие национальной борьбы и поддержку спортсменов. Уверен, что новый руководящий состав сохранит лучшие традиции, открывая новые возможности для наших спортсменов», – отметил Леонид Николаевич.

На конференции также сформирован новый руководящий состав федерации. Первыми вице-президентами избраны Прокопий Рахлеев и Пётр Юмшанов. Вице-президентами стали Дмитрий Петров, Вячеслав Нестеров, Александр Румин, Дьулустан Захаров, Андрей Яковлев и Евгений Алексеев. Исполнительным директором назначен Андриан Захаров.

Для Николая Румянцева учреждена новая должность почетного президента федерации национальной борьбы хапсагай. Это решение позволит сохранить преемственность в работе организации и преумножить опыт, накопленный за годы его руководства.

Развитие национальной борьбы, укрепление тренерского потенциала и поддержка спортсменов соответствуют задачам государственной программы «Спорт России», направленной на создание условий для занятий физической культурой и достижения новых спортивных результатов.