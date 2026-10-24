«Заработала» на детях 1,6 миллиона: незаконно получала пособия в Якутии

Мать незаконно получала пособия. Городской суд Якутска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при получении «детских пособий» на сумму более 1,6 млн рублей.

На рассмотрение Якутского городского суда поступило уголовное дело в отношении студентки Свердловского колледжа, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, уроженка Усть-Янского района 1998 г.р. постоянно проживая на территории Свердловской области, фиктивно зарегистрировала себя и двух своих детей в г. Якутске. Затем подала в Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по РС(Я) заявления о назначении выплат и пособий, указав заведомо ложные и недостоверные сведения о месте фактического пребывания и проживания ее и детей. Заявления были удовлетворены органом.

Таким образом, в период с 21.12.2021 по 03.11.2025 обвиняемая незаконно получила социальные выплаты и нанесла ущерб бюджету Российской Федерации на сумму 1 672 587 рублей 24 копейки, сообщает пресс-служба Якутского городского суда РС (Я)

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