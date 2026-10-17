18.10.2026 00:45
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Якутянки – призеры чемпионата России по дзюдо
Аина Моисеева и Карина Ефимова – призёры чемпионата России по дзюдо, сообщает в своем канале глава Якутии Айсен Николаев.
Аина завоевала серебро в весовой категории до 48 кг.
Карина стала бронзовым призёром в категории до 52 кг.
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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: max.ru/aisen_nikolaev
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