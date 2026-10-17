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18.10.2026 00:45
чтение: 1 мин
Спорт

Якутянки – призеры чемпионата России по дзюдо

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Аина Моисеева и Карина Ефимова – призёры чемпионата России по дзюдо, сообщает в своем канале глава Якутии Айсен Николаев.  

Аина завоевала серебро в весовой категории до 48 кг.

Карина стала бронзовым призёром в категории до 52 кг.

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Источник: max.ru/aisen_nikolaev
Фото: max.ru/aisen_nikolaev

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