Якутские оладьи (алаадьы): рецепт с пошаговым описанием

Якутские традиционные оладьи

якутские оладьи (алаадьы)

Алаадьы — оладьи якутской кухни. Тесто для них делают жидким, на смеси молока и воды, без дрожжей и соды. Жарят их в небольшом количестве масла. Получаются мягкие оладьи с румяными краями. Рецепт простой, для него хватит базовых продуктов.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Молоко 250 мл Вода 125 мл Яйцо 1 шт. Пшеничная мука около 300 г Сахар 1,5 ст. л. Соль ½ ч. л. Растительное масло для жарки

Время: 35–40 минут. Выход: 3–4 порции. Сложность: низкая.

Приготовление

Шаг 1. Смешайте жидкие ингредиенты

Взбейте яйцо с сахаром и солью венчиком. Влейте молоко и воду комнатной температуры и перемешайте.

Шаг 2. Замесите тесто

Всыпайте муку небольшими порциями, помешивая, чтобы не появились комки. Тесто должно медленно стекать с ложки и слегка растекаться на сковороде. Если оно получилось слишком жидким, добавьте немного муки. Если слишком плотным, добавьте воды.

Шаг 3. Дайте тесту постоять

Оставьте тесто на 15–20 минут, затем коротко перемешайте.

Шаг 4. Обжарьте оладьи

Разогрейте сковороду и налейте масла так, чтобы оно тонким слоем покрыло дно. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя промежутки. Жарьте на среднем огне по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Шаг 5. Уберите лишний жир

Переложите оладьи на бумажное полотенце.

Совет по приготовлению

Сначала испеките одну пробную оладью. Если она растекается в тонкий блин, добавьте в тесто немного муки. Если получается плотной, разбавьте тесто водой. Следите за огнём: при слишком сильном нагреве оладьи темнеют снаружи, а внутри остаются сырыми.

Частые ошибки

Холодные продукты. Молоко и вода комнатной температуры лучше смешиваются с мукой.

Молоко и вода комнатной температуры лучше смешиваются с мукой. Тесто без отдыха. Мука не успевает набухнуть, и оладьи выходят менее нежными.

Мука не успевает набухнуть, и оладьи выходят менее нежными. Слишком много масла. Оладьи становятся жирными.

Оладьи становятся жирными. Слишком сильный огонь. Оладьи подгорают снаружи и остаются сырыми внутри.

С чем подавать

сметана или сливочное масло;

варенье или джем;

мёд или сгущённое молоко;

чай или кофе.

Вариации

Послаще: добавьте больше сахара или немного ванилина.

добавьте больше сахара или немного ванилина. Менее сладкие: уменьшите количество сахара.

уменьшите количество сахара. Без молока: замените его водой или растительным напитком. Вкус станет менее сливочным.

Хранение

Храните оладьи в закрытом контейнере в холодильнике до 2 суток. Разогревайте на сухой сковороде или в микроволновке. Свежими они вкуснее.

Вопросы и ответы

Нужны ли дрожжи или сода?

Нет, в этом рецепте их не используют.

Почему оладьи получились жёсткими?

Возможно, тесто слишком долго мешали после добавления муки. Достаточно размешать его до однородности.

Можно ли взять цельнозерновую муку?

Да, но оладьи будут плотнее. Лучше заменить только часть муки.

Пропорции ингредиентов основаны на рецепте с Повар.ру.

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