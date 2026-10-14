Главная интрига якутского спорта: Какой район заберет юбилейные Спортивные игры?

Минспорт Якутии объявляет конкурс на проведение X Спортивных игр народов республики



Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) объявляет конкурс на определение муниципального образования, которое примет юбилейные X Спортивные игры народов Якутии. Приём заявок продлится с 15 октября по 16 ноября текущего года.



«Стать хозяином Спортивных игр народов Якутии — большая честь для любого муниципалитета и ответственность перед всей республикой. По своему масштабу и значению для нас эти соревнования можно назвать республиканской Олимпиадой: они объединяют спортсменов со всей Якутии, становятся праздником спорта для тысяч жителей и дают новый импульс развитию районов. Важно, чтобы подготовка к Играм оставляла после себя не только современные спортивные объекты и обновлённую инфраструктуру, но и более широкие возможности для занятий физической культурой. Чтобы после соревнований в районе продолжали работать спортивные секции, дети приходили в залы, а всё больше жителей выбирали активный образ жизни. Именно в этом заключается настоящее наследие Игр», — отметил министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.



Первые Спортивные игры народов Якутии состоялись в 1996 году в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса и были посвящены 100-летию современных Олимпийских игр. В соревнованиях по 13 видам спорта участвовали более 900 спортсменов из 28 улусов и Якутска. С тех пор Игры проводятся раз в четыре года и стали одним из крупнейших спортивно-массовых событий республики.



За годы проведения Игры приобрели значение не только спортивного состязания, но и инструмента развития принимающих территорий. Подготовка к ним способствует строительству и обновлению спортивных объектов, ремонту дорог и развитию социальной инфраструктуры. Эти изменения создают условия для занятий спортом, улучшают повседневную жизнь жителей и остаются важной частью наследия соревнований.



Следующие, IX Спортивные игры народов Якутии, состоятся 7–12 июля 2027 года в Нюрбинском улусе. Соревнования по 15 видам спорта планируется провести на 12 объектах в городе Нюрба и сёлах Антоновка, Сюльцы, Чаппанда и Нюрбачан. Ожидается около 3500 организованных участников.



Теперь муниципалитетам предстоит представить свои предложения на проведение юбилейных, X Игр и побороться за возможность принять одно из главных спортивных событий республики.



Заявки в формате презентации принимаются с 15 октября по 16 ноября текущего года на бумажном и электронном носителях. Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 28, каб. 204. Электронная почта: ufkims@gov14.ru

mailto:ufkims@gov14.ru



Контактное лицо: Оксана Григорьевна Петухова, телефон 8-984-113-60-57.



С положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе «Конкурсы» на официальном сайте Минспорта Якутии https://minsport.sakha.gov.ru/Competition



Развитие спортивной инфраструктуры и расширение возможностей для занятий физической культурой соответствуют задачам государственной программы «Спорт России».



