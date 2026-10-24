Мэр о транспортной системе Якутска. В преддверии Дня работника автомобильного транспорта провел совещание с нашими перевозчиками в МУП «ЯПАК», сообщает мэр Якутска в ДимДимыч Якутск МАХ

Говорили начистоту: транспортная система города серьезно отстает от его роста. За 30 лет маршруты растянули до 25–27 километров, а экономика отрасли ушла в минус: поездка стоит 70 рублей, а субсидия — всего 35. Отсюда и «гонки» за пассажирами, и огромные интервалы, и отсутствие резервных автобусов.

Что уже сделано? Маршруты объединены в «лоты». Теперь перевозчики обязаны делиться резервными автобусами внутри своей группы, а не «воровать» их друг у друга. Обновляется парк: на линии уже вышли 210 новых автобусов.

Конечно, проблем еще много. В планах — убрать лишние петли. Будут короткие магистральные рейсы и подвозные маршруты из микрорайонов. Будут созданы два пересадочных узла: «Север» (Медцентр) и «Юг» (рынок «Белое озеро»). Также вводим контракты, где платят за работу на линии, а не за количество людей. Это окончательно убьет «гонки». Безусловно, продолжим обновлять парк, требуется еще 173 новых автобуса.

Наша цель — автобус по расписанию, теплый и чистый салон, а также уважение к профессии водителя. Спасибо нашим транспортникам за труд. Всех причастных — с наступающим праздником!

Садовников: Молодёжь Якутска, обращаюсь к вам!



