Садовников: Молодёжь Якутска, обращаюсь к вам!

Молодёжь Якутска! Обращаюсь к вам.

Наш Якутск участвует в конкурсе «Молодёжная столица России – 2027». Мы поборемся за это звание с 20 другими городами страны в рамках Всероссийской премии «Время молодых».

Но статус столицы не дают по заявке. Его доказывают делом и голосом. Прямо сейчас каждый из вас может принести нашему городу дополнительные баллы. Всё просто: до 23 октября опубликуйте в ВК пост о Якутске.

Пусть это будет живая фотография любимого двора, динамичное видео с Ленских столбов, история о том, как вы запустили свой первый проект, или рассказ о крутой возможности, которую дал вам наш город. Покажите, чем дышит молодёжь Якутии. Главное — добавьте хэштеги #молодёжнаястолица2027 и #Якутск.

«Молодёжная столица» — это не просто красивая табличка на год. Это прямой доступ к федеральным грантам, партнёрствам и возможность реализовать ваши инициативы на уровне всей страны, сделав Якутск центром притяжения для талантов.

Наш главный аргумент — это вы. Средний возраст жителя Якутска — 35 лет. Мы — самый молодой региональный центр России, и нам есть что показать стране.

Давайте впишем имя Якутска в историю молодёжных столиц России!