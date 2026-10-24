Люди чаще гибнут на работе: две смерти за день

Две смерти на работе в пятницу:

В Мегино-Кангаласском районе погиб мужчина 1993 г.р., его ударило током от ЛЭП во время подъема кузова самосвала.

Подробности происшествия сообщила Госавтоинспекция, в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района произошел инцидент, связанный с нарушением правил безопасности в охранной зоне линии электропередачи. Водитель самосвала марки FAW при движении задел кузовом провод воздушной линии 35 кВ «Нижний Бестях — Бедиме» и попал под напряжение. Водитель погиб. Для предотвращения развития аварийной ситуации линия была оперативно обесточена. На время проведения оперативных мероприятий силами служб спасения и ГИБДД было временно ограничено электроснабжение части населенных пунктов Мегино-Кангаласского улуса.

Жуткие кадры распространяют в сети. Тело лежащего на земле мужчины с обгоревшей кистью обнаружили другие водители и сообщили об этом в экстренные службы. Машина все это время работала и уже начала гореть снизу, сообщил @djiikeytop

Еще одна смерть рабочего на стройке

В строящемся здании по Вилюйскому тракту, 5 км обнаружен труп мужчины 1987 г.р., на которого упала балка во время строительных работ, сообщает прокуратура Якутии.

Это уже второй случай гибели рабочего на стройке в октябре. Напомним, на другом строящемся объекте на улице Богатырева в Якутске утром 12 октября мужчину 1996 г.р. насмерть придавило шлакоблоками, которые упали с высоты.

Трагический несчастный случай: В подъезде дома найден труп