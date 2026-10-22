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22.10.2026 11:43
чтение: 1 мин
Происшествия
#найден труп
#Трагический несчастный случай

Трагический несчастный случай: В подъезде дома найден труп

Трагический несчастный случай: В подъезде дома найден труп
 
В республике за сутки зарегистрировано 1 преступление, расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.

В Мирнинском районе мужчина 1992 г.р. под предлогом «заработка» в Интернете потерял 753 тыс. руб.

В г. Якутске в подъезде обнаружен труп женщины 1945 г.р., которая упала с лестницы.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержано 12 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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