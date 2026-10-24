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24.10.2026 15:23
чтение: 1 мин
Происшествия
#мчс по якутии
#пожар в якутске

В Якутске подожгли жилой дом

пожар

23 сентября в 20.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит жилой дом на ул. Я. Потапова в г. Якутск, сообщает МЧС по Якутии.

Через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. В результате пожара огнем поврежден утеплитель полов в коридоре 1-го подъезда, на площади 2 кв.м.

Предположительная причина поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 34 человек личного состава и 6 единиц техники.

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Источник: Пресс-служба МЧС по Якутии
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

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