В Якутске подожгли жилой дом

23 сентября в 20.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит жилой дом на ул. Я. Потапова в г. Якутск, сообщает МЧС по Якутии.

Через 5 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. В результате пожара огнем поврежден утеплитель полов в коридоре 1-го подъезда, на площади 2 кв.м.

Предположительная причина поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 34 человек личного состава и 6 единиц техники.

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