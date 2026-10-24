«Евгений Онегин» — вечер великой музыки, любимых голосов‎

Один вечер. Одна великая история. Замечательные голоса и два ярких дебюта. И всё это случилось 22 октября в Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева‑Суоруна Омоллоона, на сцене которого развернулась одна из самых прекрасных опер — «Евгений Онегин» Чайковского.

Татьяна, покорившая зал — Екатерина Захарова

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‎Состав исполнителей — то, что и требовалось доказать. Героиней пушкинского романа в исполнении лауреата Национальной оперной премии «Онегин» Екатерины Захаровой можно было заслушаться. Её Татьяна вновь влюбила в себя не только Онегина, но и публику. А иначе и быть не могло: её хрустальный, но необычайно сильный голос, красивейшая музыка Чайковского производили на зрителей магическое впечатление. Зал слушал признания Татьяны, затаив дыхание, и замирал от её душевного волнения при виде Ленского.

Онегин и Ленский: новые грани образов

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‎И Онегин, и Ленский были весьма интересны: кажется, вышедший впервые после летнего перерыва Алексей Иванов набрал крепости, и голос его стал гуще, сочнее, а образ, созданный артистом, обрёл солидную порцию драматизма.

‎Николай Ефимов представил своего Ленского горячо влюблённым, пылким, импульсивным и абсолютно потерявшим от ревности голову — и решительно настроенным расстаться с жизнью: коль нет любви в предмете воздыхания, то и зачем она тогда ему дана?

‎Режиссёрская работа: новые акценты от Карла Сергучева

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‎Постановка Карла Сергучева тем и хороша, что каждый раз режиссёр как бы заново расставляет акценты. Вот и в этот раз он нашел чем зацепить публику. Я расскажу, чем.

Яркий дебют Сарданы Садовниковой в роли Ольги

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‎Сардане Садовниковой, очевидно, очень сильно подмигнула удача. У неё был не просто дебют в роли Ольги Лариной (до вчерашнего дня она обращалась к этой партии, когда училась в колледже). Это вообще первый выход артистки на большую сцену в спектакле — и сразу с такой крупной и интересной игровой ролью. Здесь есть где развернуться актёрскому мастерству, продемонстрировать вокальные данные.

‎Ну а если учесть, что в этой роли зритель ранее видел блистательную Екатерину Корякину, то можно представить, насколько трудная перед Сарданой стояла задача. И она с ней справилась, с чем можно поздравить и дебютантку, и театр.

‎По мнению Сарданы, её Ольга — двигатель сюжета. Из‑за неё случилась страшная трагедия: молодой человек Владимир Ленский, её боготворящий, погибает от рук своего друга. Она — кокетка, она играет с мужчинами, хотя не влюблена. Но она и не корыстная девушка. Просто глупенькая.

‎«У неё ещё просто не сформированы лобные доли, — смеётся Сардана. — Она маленькая! Совсем безответственная, ветреная. Но она не злой человек».

‎Что и говорить, интересная роль, очень глубокая, вникать есть во что. Стоит признать, Сардана хорошо это сделала, и, надо думать, этот выход запомнится ей надолго.

Прорыв Евгении Карамзиной — от хора к сольной партии

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‎Также и Евгения Карамзина, обладательница очень красивого, тёплого меццо‑сопрано: она впервые оказалась на сцене как солистка, а до этого выходила как артистка хора в массовых сценах. И вдруг оказалось, что у неё оригинальный, очень красивый голос! Спасибо Международному конкурсу молодых исполнителей во Владивостоке, где она стала лауреатом первой степени, и спасибо её вокальной маме Елене Яковлевой, которая настояла на том, чтобы её ученица в том конкурсе поучаствовала и прозвучала.

‎И вот вчера Евгения Карамзина вывела свою Няню на передний план, сделала её яркой, чтобы передать трагедию простой русской девушки, отданной под венец в тринадцать лет. И чем более ровно сама Няня повествует об этом, тем печальнее становится её история.

‎Казалось бы, второстепенная роль! Но Евгения Карамзина считает, что второстепенных ролей не бывает.

‎«Это та роль, которую нужно о‑очень сыграть, — вкладывает смысл в слово „очень“ новоиспечённая Няня. — И я очень хотела вложить в этот образ всю свою доброту, всю свою любовь. Показать её на сцене. У меня это получилось благодаря режиссёру, который даёт советы там, где они очень нужны. Ну а насколько я была убедительна в роли Няни, об этом скажет зритель».

Спектакль для всех поколений: от школьников до ветеранов

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‎Зритель от спектакля остался в восторге. Его внимательно смотрели и юное поколение, и среднее, и старшее. Семиклассники средней общеобразовательной школы № 5 оказались очень вдумчивыми ребятами: вначале они побывали на экскурсии по закулисью театра, заглянули в музей и активно поучаствовали в диалоге с экскурсоводом. Для них этот вечер стал не просто походом в театр, а настоящим погружением в мир сценического искусства.

С благодарностью за оперу и встречу

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‎Хорошее впечатление спектакль произвёл и на ветеранов отрасли культуры, которые не просто посмотрели постановку, а стали участниками мероприятий в рамках Года культуры, объявленного Главой Якутии Айсеном Николаевым. Они встретились с руководством театра, обсудили созданные образы, костюмы и атмосферу спектакля.

‎От имени совета ветеранов культуры и искусств республики добрые напутственные пожелания высказала заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почётный работник культуры и искусств РС(Я) Амалия Атласова:

‎«Опера очень понравилась. Декорации, постановка отличные, голоса — прекрасные! На встрече с администраторами, директором Владиславом Левочкиным и заместителем Маргаритой Васильевой мы обсудили созданные образы, костюмы. Встреча с руководством театра прошла по‑домашнему, очень душевно, нас встретили очень гостеприимно. Мы высказали благодарность директору за его креативную творческую работу, поскольку его деятельность оказывает влияние на творчество всего театра».

‎Не менее трогательными оказались слова Надежды Сивцевой, заслуженного работника культуры РС(Я), которая в течение 30 лет была начальником управления культуры Жиганского улуса и работала в Министерстве культуры республики:

‎«Очень! Даже высказать не могу как: нахожусь под впечатлением! Да и сам вечер встречи, и приём руководством театра получился душевный, семейный, было здорово всех увидеть. Спасибо организаторам! Желаю коллегам активного долголетия, здоровья и благополучия, артистам — вдохновения и успехов, театру — процветания и благодарных зрителей!»

Вечер, который хочется вспоминать

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‎Этот «Евгений Онегин» стал не просто спектаклем, а настоящим событием — в нём соединились великая музыка Чайковского, безупречно исполненная оркестром театра под управлением Павла Васьковского, тонкая режиссёрская работа Карла Сергучёва и по‑настоящему живые, глубокие образы.

‎Особенно трогает, как театр поддерживает молодые голоса: дебюты Сарданы Садовниковой и Евгении Карамзиной получились не первыми робкими шагами, а полноценными творческими заявлениями.

‎В зале будто стиралась граница между сценой и зрительным залом: признания Татьяны ловили на полуслове, драматизм Онегина отзывался внутри, а импульсивность Ленского заставляла сжиматься от предчувствия беды. И даже роли, которые принято считать второстепенными, здесь обрели свой голос и свою боль — и оттого история прозвучала ещё честнее.

‎А то, как спектакль отозвался у зрителей самых разных поколений — от вдумчивых школьников до уважаемых ветеранов культуры, — стало лучшим подтверждением: настоящая опера умеет говорить с сердцем.

‎Такой вечер хочется не просто отметить в памяти, а бережно хранить.



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