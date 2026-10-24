«Евгений Онегин» — вечер великой музыки, любимых голосов
Один вечер. Одна великая история. Замечательные голоса и два ярких дебюта. И всё это случилось 22 октября в Государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева‑Суоруна Омоллоона, на сцене которого развернулась одна из самых прекрасных опер — «Евгений Онегин» Чайковского.
Татьяна, покорившая зал — Екатерина Захарова
Состав исполнителей — то, что и требовалось доказать. Героиней пушкинского романа в исполнении лауреата Национальной оперной премии «Онегин» Екатерины Захаровой можно было заслушаться. Её Татьяна вновь влюбила в себя не только Онегина, но и публику. А иначе и быть не могло: её хрустальный, но необычайно сильный голос, красивейшая музыка Чайковского производили на зрителей магическое впечатление. Зал слушал признания Татьяны, затаив дыхание, и замирал от её душевного волнения при виде Ленского.
Онегин и Ленский: новые грани образов
И Онегин, и Ленский были весьма интересны: кажется, вышедший впервые после летнего перерыва Алексей Иванов набрал крепости, и голос его стал гуще, сочнее, а образ, созданный артистом, обрёл солидную порцию драматизма.
Николай Ефимов представил своего Ленского горячо влюблённым, пылким, импульсивным и абсолютно потерявшим от ревности голову — и решительно настроенным расстаться с жизнью: коль нет любви в предмете воздыхания, то и зачем она тогда ему дана?
Режиссёрская работа: новые акценты от Карла Сергучева
Постановка Карла Сергучева тем и хороша, что каждый раз режиссёр как бы заново расставляет акценты. Вот и в этот раз он нашел чем зацепить публику. Я расскажу, чем.
Яркий дебют Сарданы Садовниковой в роли Ольги
Сардане Садовниковой, очевидно, очень сильно подмигнула удача. У неё был не просто дебют в роли Ольги Лариной (до вчерашнего дня она обращалась к этой партии, когда училась в колледже). Это вообще первый выход артистки на большую сцену в спектакле — и сразу с такой крупной и интересной игровой ролью. Здесь есть где развернуться актёрскому мастерству, продемонстрировать вокальные данные.
Ну а если учесть, что в этой роли зритель ранее видел блистательную Екатерину Корякину, то можно представить, насколько трудная перед Сарданой стояла задача. И она с ней справилась, с чем можно поздравить и дебютантку, и театр.
По мнению Сарданы, её Ольга — двигатель сюжета. Из‑за неё случилась страшная трагедия: молодой человек Владимир Ленский, её боготворящий, погибает от рук своего друга. Она — кокетка, она играет с мужчинами, хотя не влюблена. Но она и не корыстная девушка. Просто глупенькая.
«У неё ещё просто не сформированы лобные доли, — смеётся Сардана. — Она маленькая! Совсем безответственная, ветреная. Но она не злой человек».
Что и говорить, интересная роль, очень глубокая, вникать есть во что. Стоит признать, Сардана хорошо это сделала, и, надо думать, этот выход запомнится ей надолго.
Прорыв Евгении Карамзиной — от хора к сольной партии
Также и Евгения Карамзина, обладательница очень красивого, тёплого меццо‑сопрано: она впервые оказалась на сцене как солистка, а до этого выходила как артистка хора в массовых сценах. И вдруг оказалось, что у неё оригинальный, очень красивый голос! Спасибо Международному конкурсу молодых исполнителей во Владивостоке, где она стала лауреатом первой степени, и спасибо её вокальной маме Елене Яковлевой, которая настояла на том, чтобы её ученица в том конкурсе поучаствовала и прозвучала.
И вот вчера Евгения Карамзина вывела свою Няню на передний план, сделала её яркой, чтобы передать трагедию простой русской девушки, отданной под венец в тринадцать лет. И чем более ровно сама Няня повествует об этом, тем печальнее становится её история.
Казалось бы, второстепенная роль! Но Евгения Карамзина считает, что второстепенных ролей не бывает.
«Это та роль, которую нужно о‑очень сыграть, — вкладывает смысл в слово „очень“ новоиспечённая Няня. — И я очень хотела вложить в этот образ всю свою доброту, всю свою любовь. Показать её на сцене. У меня это получилось благодаря режиссёру, который даёт советы там, где они очень нужны. Ну а насколько я была убедительна в роли Няни, об этом скажет зритель».
Спектакль для всех поколений: от школьников до ветеранов
Зритель от спектакля остался в восторге. Его внимательно смотрели и юное поколение, и среднее, и старшее. Семиклассники средней общеобразовательной школы № 5 оказались очень вдумчивыми ребятами: вначале они побывали на экскурсии по закулисью театра, заглянули в музей и активно поучаствовали в диалоге с экскурсоводом. Для них этот вечер стал не просто походом в театр, а настоящим погружением в мир сценического искусства.
С благодарностью за оперу и встречу
Хорошее впечатление спектакль произвёл и на ветеранов отрасли культуры, которые не просто посмотрели постановку, а стали участниками мероприятий в рамках Года культуры, объявленного Главой Якутии Айсеном Николаевым. Они встретились с руководством театра, обсудили созданные образы, костюмы и атмосферу спектакля.
От имени совета ветеранов культуры и искусств республики добрые напутственные пожелания высказала заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия), почётный работник культуры и искусств РС(Я) Амалия Атласова:
«Опера очень понравилась. Декорации, постановка отличные, голоса — прекрасные! На встрече с администраторами, директором Владиславом Левочкиным и заместителем Маргаритой Васильевой мы обсудили созданные образы, костюмы. Встреча с руководством театра прошла по‑домашнему, очень душевно, нас встретили очень гостеприимно. Мы высказали благодарность директору за его креативную творческую работу, поскольку его деятельность оказывает влияние на творчество всего театра».
Не менее трогательными оказались слова Надежды Сивцевой, заслуженного работника культуры РС(Я), которая в течение 30 лет была начальником управления культуры Жиганского улуса и работала в Министерстве культуры республики:
«Очень! Даже высказать не могу как: нахожусь под впечатлением! Да и сам вечер встречи, и приём руководством театра получился душевный, семейный, было здорово всех увидеть. Спасибо организаторам! Желаю коллегам активного долголетия, здоровья и благополучия, артистам — вдохновения и успехов, театру — процветания и благодарных зрителей!»
Вечер, который хочется вспоминать
Этот «Евгений Онегин» стал не просто спектаклем, а настоящим событием — в нём соединились великая музыка Чайковского, безупречно исполненная оркестром театра под управлением Павла Васьковского, тонкая режиссёрская работа Карла Сергучёва и по‑настоящему живые, глубокие образы.
Особенно трогает, как театр поддерживает молодые голоса: дебюты Сарданы Садовниковой и Евгении Карамзиной получились не первыми робкими шагами, а полноценными творческими заявлениями.
В зале будто стиралась граница между сценой и зрительным залом: признания Татьяны ловили на полуслове, драматизм Онегина отзывался внутри, а импульсивность Ленского заставляла сжиматься от предчувствия беды. И даже роли, которые принято считать второстепенными, здесь обрели свой голос и свою боль — и оттого история прозвучала ещё честнее.
А то, как спектакль отозвался у зрителей самых разных поколений — от вдумчивых школьников до уважаемых ветеранов культуры, — стало лучшим подтверждением: настоящая опера умеет говорить с сердцем.
Такой вечер хочется не просто отметить в памяти, а бережно хранить.
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