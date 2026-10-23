Музеи без границ: Проект ЯЯ открыл мир искусства для каждого сердца

Якутский музей подвёл итоги проекта «ЯЯ»

В Якутском музее состоялось итоговое мероприятие Клуба инклюзивных практик «ЯЯ», созданного при грантовой поддержке Благотворительного фонда «Свет». Участники встречи подвели итоги работы, обсудили достигнутые результаты и перспективы развития клуба.

На мероприятие пришли партнёры проекта, в том числе люди с нарушением слуха и родители детей с инвалидностью. Их участие стало важной частью встречи, позволившей обменяться мнениями и обсудить дальнейшее развитие инклюзивных программ музея.

В ноябре 2025 года Якутский музей стал победителем всероссийского конкурса «Без исключения», организованного фондом «Свет». Проект направлен на создание равных возможностей для людей с инвалидностью и повышение доступности музейных программ. Особое внимание уделяется адаптации мероприятий для глухих и слабослышащих посетителей, в том числе переводу на русский жестовый язык и их участию в общей программе музея.

Заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Ирина Кобзева отметила важность проекта для развития доступной культурной среды и расширения возможностей участия людей с инвалидностью в культурной жизни.

С марта 2026 года в рамках клуба проведено 30 занятий для глухих и слабослышащих посетителей, четыре — для людей с нарушениями зрения и шесть — для людей с ментальными особенностями. Общее число участников превысило 260 человек. Ежемесячно музей проводил от трёх до шести инклюзивных мероприятий.

Якутский музей — единственное учреждение музейного типа в республике, которое систематически развивает программы для разных групп людей с инвалидностью. Работа включает не только адаптацию экскурсий и занятий, но и обучение сотрудников правилам и этике общения с посетителями с особыми потребностями.

В марте 2026 года при грантовой поддержке в Якутск приехали ведущие московские специалисты в сфере инклюзии. Семинар-практикум объединил свыше 30 сотрудников учреждений культуры. Отдельное обучение прошли работники первой линии Якутского музея, которые непосредственно взаимодействуют с посетителями.

Важной частью проекта стало знакомство с опытом столичных музеев и культурных пространств. Сотрудники Якутского музея посетили Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Еврейский музей и центр толерантности, Государственную Третьяковскую галерею, культурные пространства «ГЭС-2» и музей «Гараж», а также Музей в тишине и Музей криптографии. Программа включала стажировки и участие в инклюзивном пикнике в Царицыне.

Руководитель проекта — Кристина Леонидовна Шевцова, автор идеи Клуба инклюзивных практик «ЯЯ». Она представляет опыт Якутского музея на региональных и всероссийских семинарах, знакомя коллег с практикой организации инклюзивной работы.

Проект «ЯЯ» помог расширить возможности участия людей с инвалидностью в музейной жизни, повысить профессиональные компетенции сотрудников и заложить основу для дальнейшего развития доступной музейной среды в республике.

Итоговая встреча стала возможностью не только оценить проделанную работу, но и вместе с партнёрами и участниками наметить дальнейшие шаги по развитию клуба