Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

23.10.2026 11:57
чтение: 1 мин
Интересное
#тест на грамотность

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква З?

Грамотный ли вы?
в каком слове пропущена буква З
в каком слове пропущена буква З

Внимательно прочитайте четыре фразы и определите, в каком слове нужна буква З:

  1. Бе_шумный лифт
  2. Ра_жечь костёр
  3. И_пугаться грозы
  4. Ни_вергнуть статую

Ответ

Правильный ответ — во втором слове: разжечь и четвертом слове: низвергнуть.

  • Бе_шумныйбесшумный: перед глухой ш пишется С.
  • Ра_жечьразжечь: перед звонкой ж пишется З.
  • И_пугатьсяиспугаться: перед глухой п пишется С.
  • Ни_вергнутьнизвергнуть: перед звонкой в пишется З.

Правило

В приставках на з/с выбор буквы зависит от следующего звука: перед звонким согласным пишется З, перед глухим — С. Правила от знатоков и мнение профессионалов: [gramota][skysmart]

Другие задания

Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква С?

Читайте также:

Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное