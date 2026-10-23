23.10.2026 11:57
чтение: 1 мин
Тест на грамотность: в каком слове пропущена буква З?
Грамотный ли вы?
Внимательно прочитайте четыре фразы и определите, в каком слове нужна буква З:
- Бе_шумный лифт
- Ра_жечь костёр
- И_пугаться грозы
- Ни_вергнуть статую
Ответ
Правильный ответ — во втором слове: разжечь и четвертом слове: низвергнуть.
- Бе_шумный → бесшумный: перед глухой ш пишется С.
- Ра_жечь → разжечь: перед звонкой ж пишется З.
- И_пугаться → испугаться: перед глухой п пишется С.
- Ни_вергнуть → низвергнуть: перед звонкой в пишется З.
Правило
В приставках на з/с выбор буквы зависит от следующего звука: перед звонким согласным пишется З, перед глухим — С. Правила от знатоков и мнение профессионалов: [gramota][skysmart]
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Источник: Галина Смарина
Фото: Magnific
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