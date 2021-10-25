25.10.2021
21:30
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Светская хроника

Фотофакт: Самый горячий в Якутии Halloween-косплей

Официально оформившие отношения очаровательные @er.khaan и @gulyaaverinskaya отразили обворожительные образы.

Фото: https://www.instagram.com/er.khaan/
Источник: https://www.instagram.com/er.khaan/
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