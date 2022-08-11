Дождевой паводок: Обзор состояния рек Якутии

Вследствие выхода волны дождевого паводка с р. Витим (правый приток), на участке р. Лена Витим – Пеледуй возобновились подъемы уровней воды, рост уровней воды за сутки на данном участке составил 0,3 м. На участке Олекминск – Кангалассы повышения уровней воды за сутки составили 0,1 – 0,6 м. У г. Олекминск сегодня сформировался максимум дождевого паводка, общий рост составил 2,9 м. В ближайшие сутки – двое у п. Солянка сформируется максимум паводка и дополнительный рост составит 0,1 – 0,3 м. Рост уровней воды на участке Табага – Кангалассы сохранится до конца текущей недели.



В верховьях р. Алдан у гидропоста Суон-Тит Нерюнгринского района, в результате выпавших осадков, суточный рост уровня воды составил 1,0 м. В пределах Алданского района отмечаются спады уровней воды, за прошедшие сутки на участке Томмот – Чагда (Учур) уровни воды снизились на 0,4 – 2,3 м. У п. Чагда прошел дождевой паводок с высотой волны 6,5 м, максимальный уровень воды достиг отметки 1299 см над нулем поста. Ниже по течению, в пределах Усть-Майского, Томпонского и Усть-Алданского районов, наблюдаются подъемы уровней воды от 0,1 до 4,5 м за сутки. У п. Усть-Миль в ближайшие сутки дополнительный рост уровня воды составит 0,5 м.



На участке р. Вилюй Сюльдюкар – Верхневилюйск повышения уровней воды за сутки составили 0,1 – 0,4 м. В ближайшие сутки у г. Верхневилюйск подъем уровня воды ожидается на 0,2 – 0,3 м.



На р. Яна у г. Верхоянск сформировался максимум дождевого паводка, общий рост составил 2.9 м. С 11 на 12 августа ожидается сформирование пика дождевого паводка у п. Батагай, дополнительный прирост уровня воды составит 0,3 м. На реках Адыча, Сартанг и Дулгалаах отмечаются понижения уровней воды на 0,1 – 0,2 м за сутки. На р. Бытантай (левый приток р. Яна) суточный подъем уровня воды составил 1,7 м.



На р. Индигирка рост уровня воды наблюдается только у п. Белая Гора Абыйского района, за прошедшие сутки уровень повысился на 0,2 м.



На р. Колыма у п. Зырянка Верхнеколымского района суточный рост уровня воды составил 0,7 м, в ближайшие двое суток рост уровня воды сохранится, но снизится интенсивность.

Уровни воды отмечаются ниже проектных отметок лимитирующих судоходство: на р.Вилюй у с. Сунтар и на р.Колыма у г.Среднеколымск.