Проект века на новом этапе: Строительство моста перешло в решающую стадию

Мостовой переход через Лену в Якутии вступил в ключевую фазу строительства

Строительство Ленского моста — трёхпилонного вантового перехода через реку Лену в Якутии — вступило в ключевую фазу, сообщили в Группе «ВИС».

То, что сейчас разворачивается в русле реки Лены, специалисты называют ключевой фазой исторической стройки. Уже установлены в проектные положения на дно два коффердама, что позволило приступить к возведению фундаментов пилонов даже при бурном течении.

Сегодня на берегах Лены оборудованы четыре технологические площадки, построена первая опора левобережной эстакады, всего устроено 365 свай из 920 (40%). На 100% выполнены свайные основания на 12 из 26 опор — 46%. Ведётся отсыпка земляного полотна правобережного подхода к мосту. Его протяжённость составит 5,5 км. Всего предстоит отсыпать около 2,8 млн м³ грунта, к сегодняшнему дню в основание будущей автодороги отсыпано более 730 тыс. м³. Свыше 300 специалистов и около 70 единиц техники работают и днём, и ночью.

Речная операция по выводу в проектную точку коффердама под правый пилон моста длилась три дня. Огромную металлическую конструкцию высотой 17,5 метров отбуксировали на 300 метров от правого берега и закрепили на якоря. 21 августа коффердам планово затопили и установили на дно Лены. Ранее в проектное положение был установлен самый большой коффердам — под центральный пилон. Его диаметр — 46 метров, общая масса — около 4 тыс. тонн.

Коффердамы дают возможность работать в сухой зоне. Внутри этих огромных конструкций на металлических рамах размещаются буровые установки для устройства буронабивных свай (БНС). Пять буровых машин работают в двух коффердамах.

Самый большой пилон моста — высотой 284,5 м. Его высоту можно сравнить с 90-этажным зданием. В его основание будет установлено 208 буронабивных свай диаметром полтора метра и длиной более 27 метров. На изготовление этих свай потребуется больше 10 тысяч кубометров бетона. В настоящее время выполнены 52 сваи — это 25% от общего числа. В правом коффердаме — опоре №10 — к сегодняшнему дню готово 10 буронабивных свай. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить устойчивость многотонных металлических конструкций во время ледостава.

Ленский мост станет одним из крупнейших концессионных проектов России. Проект реализуется за счёт средств федерального, регионального бюджетов и внебюджетного финансирования. Капитальные затраты превышают 170 млрд рублей, доля частных инвестиций на этапе строительства составляет 47%. Мостовой переход строится по концессионному соглашению между Правительством Якутии и Группой «ВИС» и включён в нацпроект «Инфраструктура для жизни» и мастер-план Якутска. Концессионер отвечает за проектирование, строительство и эксплуатацию инфраструктуры до 2048 года. Возврат привлекаемых частным инвестором средств растянут на весь жизненный срок концессионного проекта — таким образом, федеральный и республиканский бюджеты не испытают одномоментной большой нагрузки: государство будет постепенно рассчитываться за уже построенный мост.

Ленский мост станет единственным в своём роде в мире, построенным в арктической зоне с сезонными перепадами температур в 100°С, вечномёрзлыми грунтами и сейсмической активностью. Сочетание этих природных факторов, а также сложный гидрологический режим реки создают перед строителями сложности, которых в истории мостостроения ещё не было. Вантовый мост протяжённостью 4,6 км впервые обеспечит круглогодичное автомобильное движение между разделёнными Леной частями Якутии. Общая длина новой транспортной артерии составит 14,5 км. Она свяжет федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Колыма» с автодорогой «Вилюй», то есть фактически восточную часть России с побережьем Охотского моря.

Из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между восточной и западной частью Якутии около 70% её населения не имеет связи с «большой землёй» 5–6 месяцев в году. Новая мостовая переправа позволит сократить бюджетные затраты на обеспечение «северного завоза» и придёт на смену небезопасным зимникам и переполненным паромам, которые работают на реке летом.

Планируется, что с запуском моста в эксплуатацию пассажиропоток вырастет до 8 миллионов человек в год. Совокупный положительный эффект на рост ВРП Якутии может составить до 3% ежегодно. По оценкам экспертов Министерства экономического развития Российской Федерации, социально-экономические эффекты проекта превосходят инвестиции в 1,6 раза. Его реализация будет способствовать развитию строительной отрасли региона, улучшению делового климата и застройке прилегающих территорий.

«Для региона это будет иметь значительный мультипликативный эффект: создание новых рабочих мест, рост поступлений в бюджет, развитие территорий и улучшение качества жизни населения», — сообщает пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).