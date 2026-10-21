Депутаты поддержали кандидатуру на должность первого зампреда правительства

Николай Бочков утвержден на должность первого зампреда правительства Якутии

Его кандидатуру поддержали 56 народных депутатов

Николай Бочков утвержден на должность первого заместителя председателя правительства Якутии народными депутатами Госсобрания республики.

Кандидатуру Бочкова поддержали 56 депутатов, пять были против, один воздержался.

В июле 2026 года Бочков был назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства региона. Ранее он занимал должность председателя Государственного комитета по ценовой политике Якутии.

«За этот короткий период работы я в полной мере ощутил и осознал ответственность, которую возлагает на меня эта должность. Безопасность наших граждан на территории республики, безусловно, остается главным приоритетом. В центре моего внимания будут все направления, которые находятся в моем ведении: ЖКХ, северный завоз, паводки и лесные пожары. Обеспечение топливом также станет одним из основных приоритетов моей деятельности. Готов работать с полной самоотдачей», — сказал Николай Бочков.

Ранее должность первого вице-премьера занимал Дмитрий Садовников. 20 июля он был избран главой городского округа «город Якутск».

Бочков Николай Владимирович окончил в 2009 году Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова, в 2012 году — Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (магистратура, очное отделение). Выпускник программы подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока «Муравьев-Амурский 2030». Состоит в резерве управленческих кадров Республики Саха (Якутия).