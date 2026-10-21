21.10.2026 11:33
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Весь политический бомонд в сборе: Началось пленарное заседание
Фоторепортаж: депутаты Ил Тумэна на пленарном заседании
В Якутске началось 20-е пленарное заседание республиканского Госсобрания.
Сегодня народные избранники рассмотрят 51 вопрос в сферах бюджетно-финансовой политики, государственного строительства, социальной защиты граждан, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.
📌 Повестка заседания: https://iltumen.ru/sessions/plenary/92/questions
Прямая трансляция:
🔗 RUTUBE
Фотограф Ил Тумэна Василий Кононов традиционно поснимал депутатов.
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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Фото: Василий Кононов, пресс-служба Ил Тумэна
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