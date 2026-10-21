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21.10.2026 11:33
чтение: 1 мин
Политика
#ил тумэн
#пленарное заседание

Весь политический бомонд в сборе: Началось пленарное заседание

Фоторепортаж: депутаты Ил Тумэна на пленарном заседании

В Якутске началось 20-е пленарное заседание республиканского Госсобрания.

Сегодня народные избранники рассмотрят 51 вопрос в сферах бюджетно-финансовой политики, государственного строительства, социальной защиты граждан, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.

📌 Повестка заседания: https://iltumen.ru/sessions/plenary/92/questions

Прямая трансляция:

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Фотограф Ил Тумэна Василий Кононов традиционно поснимал депутатов.

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Фото: Василий Кононов, пресс-служба Ил Тумэна

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