Десерт из моркови который тает во рту лучше, чем «Птичье молоко»!
Вы когда-нибудь пробовали лакомство, от которого невозможно оторваться, а узнав его состав, ваши близкие просто не верят своим ушам? Забудьте о сложных тортах, часах у плиты и дорогих продуктах!
Мы нашли гениальный кулинарный лайфхак, как превратить обычную морковь в настоящее королевское лакомство без единой минуты выпечки! Сгущенка и сочный апельсин делают свое волшебное дело: ни малейшего овощного привкуса! Только нежнейший, воздушный мусс, который буквально тает во рту.
Срочно сохраняйте в закладки, чтобы не потерять, и бегите на кухню!
Что нужно для этого чуда? Список копеечный!
500 г самой обычной свежей моркови
1 крупный сладкий апельсин
200 г сгущенного молока (стандартная баночка)
15 г быстрорастворимого желатина + 100 мл холодной воды
Щепотка молотой корицы или мускатного ореха (для того самого «ресторанного» аромата!)
Всего 5 шагов к кулинарному триумфу:
- Желатиновый фокус
Заливаем желатин холодной кипяченой водой, энергично мешаем и забываем о нем на 10–15 минут. Пусть набухает и готовится к великим делам!
- Морковная магия
Чистим морковь, режем на кружочки и отправляем в кастрюлю. Добавляем буквально 3–4 ложки воды, накрываем крышкой и томим на медленном огне 20 минут. Она должна стать настолько мягкой, чтобы разваливаться от одного взгляда! (Лайфхак: можно запечь в фольге в духовке, так будет еще слаще!)
- Превращение в шелк
Сливаем лишнюю водичку (если вдруг осталась) и прямо в горячем виде пробиваем морковь погружным блендером. Масса должна стать абсолютно гладкой, как детское пюре, без единого комочка! Даем ей чуть-чуть остыть.
- Цитрусовый взрыв
С апельсина снимаем цедру (только оранжевую часть, белая даст горечь!), выжимаем сок. В теплое морковное пюре летят цедра, 2-3 ложки сока, сгущенка и корица. Взбиваем миксером 1-2 минуты. Вы уже почувствуете этот божественный аромат?
- Главный секрет воздушности
Набухший желатин аккуратно прогреваем (на водяной бане или в микроволновке импульсами) до растворения. Важно: не кипятить, иначе магия исчезнет! Не переставая взбивать пюре, тонкой струйкой вливаем желатин. Взбиваем еще минуту, чтобы масса насытилась кислородом!
Разливаем эту красоту по креманкам или формочкам и отправляем в холодильник минимум на 2-3 часа (а лучше на ночь).
Секрет шеф-поваров о котором молчат
Чтобы десерт получился идеальным, выбирайте молодую морковь ярких сортов (типа «Нантской») – она самая сладкая и нежная. А при подаче посыпьте суфле тертым горьким шоколадом или украсьте листиком мяты. Выглядит на миллион, а по вкусу – просто космос!
Не жадничайте! Отправьте этот рецепт подруге или мужу прямо сейчас, пусть тоже знают, чем их сегодня будут кормить!
А вы бы догадались, что внутри этого десерта морковь? Пишите в комментариях!
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