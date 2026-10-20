Живое варенье из чёрной смородины без варки
Чёрная смородина хорошо подходит для такой заготовки: у неё насыщенный аромат и приятная кислинка. Без нагревания сохраняется больше чувствительного к температуре витамина C, чем при длительной варке. Однако сахар остаётся сахаром — это десерт, а не лечебный продукт.
Ингредиенты
- Чёрная смородина — 500 г.
- Сахар — 250–350 г, по вкусу.
Это вариант с умеренным количеством сахара для краткого хранения в холодильнике или заморозки, а не для хранения в шкафу.
Как приготовить
- Переберите ягоды. Удалите веточки, листья и испорченные плоды. Замороженную смородину предварительно разморозьте в холодильнике.
- Промойте и обсушите. Свежие ягоды промойте под проточной водой, дайте стечь и разложите на чистом полотенце.
- Подготовьте тару. Тщательно вымойте небольшие банки или пищевые контейнеры и крышки, высушите.
- Измельчите смородину. Разомните толкушкой или используйте блендер. Можно оставить небольшие кусочки ягод.
- Добавьте сахар. Хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник на 2–3 часа и ещё раз перемешайте, чтобы сахар лучше растворился.
- Разложите по ёмкостям. Закройте крышками и сразу уберите в холодильник или морозильник. Для заморозки оставьте сверху 2–3 см свободного места.
Как хранить
- В холодильнике при температуре не выше +4 °C: готовьте небольшую порцию и съедайте в течение 3–5 дней.
- В морозильнике при −18 °C: удобно хранить порциями и использовать в течение 6–12 месяцев для лучшего качества.
- Размораживайте в холодильнике, берите только чистой ложкой и используйте в течение нескольких дней.
Сроки «до 3 недель в холодильнике» из предыдущей статьи нельзя автоматически переносить на этот рецепт: рекомендации для конкретных проверенных рецептур не гарантируют такой же срок для любой смеси ягод и сахара.
При плесени, пузырьках газа или запахе брожения выбросьте всю порцию — снимать только верхний слой недостаточно.
По рекомендациям Национального центра домашнего консервирования США (NCHFP), варенье без варки можно хранить до 3 недель в холодильнике и до года в морозилке.
С чем подавать
Добавляйте по 1–2 чайные ложки в натуральный йогурт, творог или остывшую кашу. Также такая смородина подойдёт к сырникам и блинам.
Совет: если хочется ещё меньше сахара, уменьшите его количество по вкусу и сразу заморозьте основную часть заготовки.
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