Живое варенье из брусники без варки: как приготовить и хранить
Что такое «живое» варенье
Ягоды не проходят термическую обработку. Их измельчают и смешивают с сахаром, и получается густая ароматная масса со вкусом свежей брусники. Холодная обработка сохраняет больше витамина C, полифенолов и органических кислот, чем длительная варка.
Почему брусника для этого подходит
- В ней много органических кислот. Среди них есть бензойная, природный консервант, поэтому ягода долго не портится.
- У неё яркий кисло-горький вкус, который сахар смягчает.
- Ягоды плотные и хорошо измельчаются.
Это не делает варенье стерильным. Без нагрева продукт остаётся скоропортящимся, и холод ему необходим.
Ингредиенты (на 4–5 банок по 250 мл)
- Брусника: 1 кг
- Сахар: 700–1000 г. Чем меньше сахара, тем короче срок хранения.
- Лимонный сок: 1 ст. ложка (по желанию)
- Апельсиновая цедра или корица (по желанию)
Пошаговый рецепт
- Переберите ягоды. Уберите листья, веточки и мятые или подгнившие ягоды.
- Вымойте. Промойте бруснику холодной водой, разложите на полотенце и дайте полностью высохнуть. Лишняя вода сокращает срок хранения.
- Подготовьте посуду. Вымойте банки и крышки, обдайте кипятком или стерилизуйте и просушите.
- Измельчите. Пропустите ягоды через блендер или мясорубку либо разомните толкушкой. Для текстуры часть ягод можно оставить целой.
- Смешайте с сахаром. Добавьте сахар, лимонный сок и цедру. Перемешивайте 3–5 минут.
- Дайте постоять. Оставьте массу на 2–3 часа при комнатной температуре. Периодически помешивайте, пока кристаллы не растворятся.
- Разложите по банкам. Оставьте 1–1,5 см свободного места под крышкой, особенно если планируете замораживать.
- Уберите на хранение. Сразу поставьте банки в холодильник или морозилку.
Как хранить
|Способ
|Срок
|Холодильник (до +4 °C)
|до 3 недель
|Морозилка
|до 1 года
|Комнатная температура
|нельзя
- Для морозилки используйте пластиковые контейнеры или банки с запасом места, потому что масса расширяется при замерзании.
- Размораживайте в холодильнике и после этого храните как открытое варенье, то есть до 3 недель.
- Берите варенье чистой сухой ложкой.
- Если появились плесень, брожение или кислый запах, выбросьте варенье.
- По рекомендациям Национального центра домашнего консервирования США (NCHFP), варенье без варки можно хранить до 3 недель в холодильнике и до года в морозилке.
Как сделать варенье полезнее
- Меньше сахара. Можно снизить его до 500–600 г на килограмм ягод, но такое варенье лучше хранить в морозилке.
- Мёд. Добавляйте его в готовую массу, когда она не горячая. Мёд даёт другой вкус, но срок хранения не продлевает.
- Яблоко или груша. Натёртый фрукт смягчает вкус и добавляет пектин.
- Порционная заморозка. Расфасуйте варенье по 150–250 мл, чтобы размораживать только нужное.
Как использовать
- Как добавку к каше, творогу и йогурту.
- Как начинку для блинов и сырников.
- В морс: 2 ст. ложки на стакан горячей, но не кипящей воды.
- К мясу и птице как кисло-сладкий соус.
Кому осторожнее
При гастрите с повышенной кислотностью, язве, гипотонии и камнях в почках проконсультируйтесь с врачом. Это сладкий продукт, поэтому полезной порцией считаются 1–2 ложки в день. Он не заменяет лечение.
Итог
Живое варенье из брусники делается за 20 минут активной работы и сохраняет вкус свежей ягоды. Его главное ограничение в том, что хранить его нужно только в холоде: 3 недели в холодильнике или год в морозилке.
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