Живое варенье из брусники без варки: как приготовить и хранить

Живое варенье из брусники делается за 20 минут активной работы и сохраняет вкус свежей ягоды

живое варенье из брусники без варки

Что такое «живое» варенье

Ягоды не проходят термическую обработку. Их измельчают и смешивают с сахаром, и получается густая ароматная масса со вкусом свежей брусники. Холодная обработка сохраняет больше витамина C, полифенолов и органических кислот, чем длительная варка.

Почему брусника для этого подходит

В ней много органических кислот. Среди них есть бензойная, природный консервант, поэтому ягода долго не портится.

У неё яркий кисло-горький вкус, который сахар смягчает.

Ягоды плотные и хорошо измельчаются.

Это не делает варенье стерильным. Без нагрева продукт остаётся скоропортящимся, и холод ему необходим.

Ингредиенты (на 4–5 банок по 250 мл)

Брусника: 1 кг

Сахар: 700–1000 г. Чем меньше сахара, тем короче срок хранения.

Лимонный сок: 1 ст. ложка (по желанию)

Апельсиновая цедра или корица (по желанию)

Пошаговый рецепт

Переберите ягоды. Уберите листья, веточки и мятые или подгнившие ягоды. Вымойте. Промойте бруснику холодной водой, разложите на полотенце и дайте полностью высохнуть. Лишняя вода сокращает срок хранения. Подготовьте посуду. Вымойте банки и крышки, обдайте кипятком или стерилизуйте и просушите. Измельчите. Пропустите ягоды через блендер или мясорубку либо разомните толкушкой. Для текстуры часть ягод можно оставить целой. Смешайте с сахаром. Добавьте сахар, лимонный сок и цедру. Перемешивайте 3–5 минут. Дайте постоять. Оставьте массу на 2–3 часа при комнатной температуре. Периодически помешивайте, пока кристаллы не растворятся. Разложите по банкам. Оставьте 1–1,5 см свободного места под крышкой, особенно если планируете замораживать. Уберите на хранение. Сразу поставьте банки в холодильник или морозилку.

Как хранить

Способ Срок Холодильник (до +4 °C) до 3 недель Морозилка до 1 года Комнатная температура нельзя

Для морозилки используйте пластиковые контейнеры или банки с запасом места, потому что масса расширяется при замерзании.

Размораживайте в холодильнике и после этого храните как открытое варенье, то есть до 3 недель.

Берите варенье чистой сухой ложкой.

Если появились плесень, брожение или кислый запах, выбросьте варенье.

По рекомендациям Национального центра домашнего консервирования США (NCHFP), варенье без варки можно хранить до 3 недель в холодильнике и до года в морозилке.

Как сделать варенье полезнее

Меньше сахара. Можно снизить его до 500–600 г на килограмм ягод, но такое варенье лучше хранить в морозилке.

Мёд. Добавляйте его в готовую массу, когда она не горячая. Мёд даёт другой вкус, но срок хранения не продлевает.

Яблоко или груша. Натёртый фрукт смягчает вкус и добавляет пектин.

Порционная заморозка. Расфасуйте варенье по 150–250 мл, чтобы размораживать только нужное.

Как использовать

Как добавку к каше, творогу и йогурту.

Как начинку для блинов и сырников.

В морс: 2 ст. ложки на стакан горячей, но не кипящей воды.

К мясу и птице как кисло-сладкий соус.

Кому осторожнее

При гастрите с повышенной кислотностью, язве, гипотонии и камнях в почках проконсультируйтесь с врачом. Это сладкий продукт, поэтому полезной порцией считаются 1–2 ложки в день. Он не заменяет лечение.

Итог

Живое варенье из брусники делается за 20 минут активной работы и сохраняет вкус свежей ягоды. Его главное ограничение в том, что хранить его нужно только в холоде: 3 недели в холодильнике или год в морозилке.

Ещё по теме: