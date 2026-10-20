20.10.2026 23:42
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Ловите зимние кадры: В столице вовсю кружится снег
Ловите зимние кадры: В столице вовсю кружится снег
В большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный снег, по нижней Лене, Верхоянью местами сильный, на западе мокрый снег, днем с дождем. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, в арктических районах до 15-20 м/с, метели. Температура ночью -5-10°, при прояснении -10-15°, на юго-западе 0,-5°, на северо-востоке -15-20°, в горах -25-30°, днем -1,-6°, на юго-западе +1+6°, на северо-востоке -6-11°.
В Якутске утром, днем снег, ветер юго-западный 3-8 м/c. Температура ночью -8-10°, днем -2-4°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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