12.10.2026 23:00
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Зима заявляет права: Пришли первые 30-градусные морозы
Зима заявляет права: Пришли первые 30-градусные морозы
На северо-западе, западе ожидается небольшой, на юге мокрый снег, местами умеренный. Ветер умеренный, на западе, нижней Лене местами порывы до 9-14 м/с, в районах арктического побережья порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -15-20°, на юге -5-10°, на западе и при осадках -2,+3, на северо-востоке в горах -23-28°, днем 0,-5°, на юге, западе +2+7°, на северо-востоке -5-10°.
В Якутске преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер юго-западный 2-7 м/c. Температура ночью -13-15°, днем -2-4°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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