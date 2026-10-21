22.10.2026 00:29
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Дыхание зимы всё ближе: Холода надвигаются
Дыхание зимы всё ближе: Холода надвигаются
В большинстве районов сохраняется небольшой снег, на западе местами умеренный, днем местами с мокрым снегом. Ветер умеренный, в западных районах местами порывы до 9-14 м/с, днем на арктическом побережье до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении -10-15°, на северо-востоке -19-24°, в горах северо-востока -24-29°, днем -1-6°, на юго-западе 0,+5°, на северо-востоке -6-11°.
В Якутске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 2-7 м/c. Температура ночью -7-9°, днем -1-3°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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