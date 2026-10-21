Дыхание зимы всё ближе: Холода надвигаются

В большинстве районов сохраняется небольшой снег, на западе местами умеренный, днем местами с мокрым снегом. Ветер умеренный, в западных районах местами порывы до 9-14 м/с, днем на арктическом побережье до 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении -10-15°, на северо-востоке -19-24°, в горах северо-востока -24-29°, днем -1-6°, на юго-западе 0,+5°, на северо-востоке -6-11°.

В Якутске ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 2-7 м/c. Температура ночью -7-9°, днем -1-3°