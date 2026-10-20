Историческая премьера: МГАСО впервые выступил в Якутске

Московский государственный академический симфонический оркестр впервые выступил в Якутске

17 октября 2026 года в Якутске состоялось одно из самых значимых музыкальных событий года — концерт Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Ивана Никифорчина. Выступление прошло в рамках гастрольного тура «По границам нашей Родины» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и стало украшением XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние».

Для культурной жизни Республики Саха (Якутия) этот вечер стал по-настоящему историческим. Несмотря на то, что якутская публика хорошо знакома с академической музыкой — на сцене филармонии неоднократно выступали оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Академическая капелла Санкт-Петербурга — большой симфонический оркестр из Москвы приехал в Якутск впервые.

«Это событие для культурной жизни нашей республики, — отметила в приветственном слове генеральный директор Государственной филармонии РС(Я) имени Г. М. Кривошапко Туйаара Пестрякова. — Замечательный проект „По границам нашей Родины» отражает весь масштаб и единство культурного пространства нашей страны. Российская музыкальная культура представлена на северо-востоке Филармонией Якутии — это уникальная точка на большой карте России, где академическая музыка развивается через такие крупные коллективы, как „Симфоника АРТика», Симфонический хор, Оркестр русских народных инструментов, духовой оркестр, струнный ансамбль. Наша публика имеет опыт погружения в филармоническую среду и с удовольствием ждёт гостей фестиваля».

О том, что приезд МГАСО — не случайность, а результат долгой и кропотливой работы, рассказала директор оркестра Ирина Шигарева:

«Мы очень давно стремились попасть в ваш прекрасный город. Задумался этот концерт больше года назад, и весь год мы работали над логистикой, над составом, над репертуаром. Тур „По границам нашей Родины» отражает суть нашей миссии: мы стремимся охватить самые дальние уголки страны, куда большой коллектив может приехать не так часто — потому что это долго, дорого и непросто. В прошлом году мы побывали на юге — в республиках Северного Кавказа, а в этом — на Дальнем Востоке: во Владивостоке и в Якутске».

Художественный руководитель Филармонии Якутии, главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Симфоника АРТика» Наталья Базалева раскрыла предысторию творческого сотрудничества с коллективом:

— «Этот оркестр я знаю уже более двух лет, будучи членом жюри конкурса „Партитура». Именно МГАСО все четыре конкурса обеспечивает своим звучанием музыку молодых композиторов нашей страны. А то, что мы сегодня услышим Рахманинова в интерпретации Московского оркестра — это уникальная возможность для нашего слушателя».

Особую теплоту встрече придал тот факт, что солист вечера, пианист Владимир Вишневский — лауреат многочисленных престижных международных и всероссийских конкурсов, в том числе II Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова, в 2024 году стал победителем конкурса имени Марка Жиркова, проходившего в Москве, и многие якутские музыканты помнят его ещё по тому выступлению.



— «Волнение есть всегда, и оно, к сожалению, иногда нелёгкое, — признался Владимир Вишневский перед концертом. — Здесь волнение особенное, потому что меня здесь ждёт определённое количество людей, которые помнят меня ещё по конкурсу Жиркова. Сегодня особенная программа, исключительно Рахманиновская. Очень красивая программа и с прекрасным оркестром. Я чуть больше волнуюсь, когда играю с очень хорошими оркестрами, потому что тогда градус ответственности и требовательности к себе ещё больше возрастает».

Гастроли коллектива из более чем восьмидесяти музыкантов на крайний северо-восток России — задача, сравнимая с логистической операцией. Художественный руководитель и главный дирижер МГАСО Иван Никифорчин, лауреат Премии Президента РФ, рассказал, как оркестр справляется с вызовами дальних перелётов:

— «Наше прибытие в Якутск было не из Москвы, а из Владивостока, поэтому мы как будто бы успели подготовиться. Мы вместе с директором коллектива Ириной Сергеевной и административным штатом продумываем всю логистику так, чтобы в день прибытия у людей было время отдохнуть, погулять, выспаться, и на следующий день уже в бодром здравии проводить концерт. Но все перелёты и смены часовых поясов абсолютно перекрываются тем, что мы действительно очень хотели приехать к вам. Животрепещущий интерес вашей публики — для нас самая тёплая награда, ради которой не страшны любые перелёты».

Программа вечера была полностью посвящена Сергею Рахманинову — выбору, который организаторы сделали осознанно, понимая, насколько интересна для якутской аудитории возможность услышать его музыку в исполнении Московского симфонического оркестра.

В первом отделении прозвучал Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ре минор — одно из самых виртуозных и эмоционально насыщенных произведений мирового репертуара. Иван Никифорчин за пультом и Владимир Вишневский за роялем создали исполнение, которое буквально потрясло зал! Публика не отпускала артистов со сцены: прозвучали три биса — Прелюдия Сезара Франка, Каватина Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини и Мазурка Эрнеста Лекуоны.



Во втором отделении оркестр исполнил Симфонию № 2 ми минор — масштабное, глубоко эмоциональное полотно, ставшее достойным завершением вечера. Овации долго не утихали, публика аплодировала стоя!

Аншлаг стал лучшим подтверждением востребованности подобных событий. По словам Туйаары Пестряковой, Филармония Якутии уже смотрит в будущее с оптимизмом:

— «Мы ожидаем открытия нового акустического концертного зала в строящемся Арктическом центре эпоса и искусств и укрепляем наши дружеские связи с ведущими концертными организациями страны для того, чтобы на нашей прекрасной акустической площадке дарить замечательную музыку нашим любимым якутским слушателям».

Ирина Шигарева, в свою очередь, не скрывала эмоций: «Билеты раскуплены задолго, люди просят поставить приставные стульчики, дополнительные места. Нам безумно приятно и ответственно. Мы не просто планируем сотрудничество — мы дружим, и будем продолжать обязательно».

Атмосфера в зале была особенной — якутская публика встретила артистов с горячим вниманием. Среди слушателей — музыканты, преподаватели, студенты, пианисты — те, для кого этот вечер стал не просто концертом, а профессиональным праздником.

После финальных аккордов Симфонии № 2 зал не спешил расходиться. Артистов окружили, долго не отпускали — общались, фотографировались, делились впечатлениями. А одним из самых трогательных моментов вечера стал жест маленького мальчика: после выступления Владимира Вишневского он поднялся на сцену и в знак благодарности пожал солисту руку.

Тысячи километров, несколько часовых поясов, больше года логистической подготовки — и в итоге один вечер, ради которого стоит всё это затевать. Оркестр, проделавший путь из Москвы до Владивостока и Якутска заслуженно завоевал любовь якутской публики. Именно так — через живое общение и непосредственную встречу музыканта со слушателем — и существует единое культурное пространство страны.