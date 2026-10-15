16.10.2026 03:34
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Уже -30°: Синоптики сообщили о резком похолодании
В большинстве районов ожидается погода без осадков. На севере, по нижней Лене, местами на западе небольшой снег, на юге небольшой, местами умеренный снег, днем с мокрым снегом. Ветер умеренный, на юге, востоке порывистый до 9-14 м/с, на арктическом побережье до 19-24 м/с, ночью местами до 25-28 м/с, метели. Температура ночью -10-15°, при прояснениях -15-20°, на западе, юге при снеге -1-6°, на северо-востоке в горах -25-30°, днем 0,-5°, на юго-западе, юге 0,+5°, на северо-востоке -7-12°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/c. Температура ночью -8-10°, днем 0,-2°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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