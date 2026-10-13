13.10.2026 22:57
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Градус катится вниз: Заметно похолодало
Градус катится вниз: Заметно похолодало
На северо-западе, юго-западе, западе, в районах арктического побережья ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, на Нижней Лене порывы ветра до 15-20 м/с, в арктических районах до 18-23 м/с, метели. Температура ночью -7-12°, при осадках 0,-5°, при прояснении -15-20°, на северо-востоке до -23-28°, днем 0,-5°, на западе +1+6°, на северо-востоке -5-10°.
В Якутске без осадков, переменный 1-3 м/с. Температура ночью -11-13°, днем -1-3°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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