Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

13.10.2026 22:57
чтение: 1 мин
Погода
#Градус катится вниз
#похолодало

Градус катится вниз: Заметно похолодало

Градус катится вниз: Заметно похолодало

На северо-западе, юго-западе, западе, в районах арктического побережья ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, на Нижней Лене порывы ветра до 15-20 м/с, в арктических районах до 18-23 м/с, метели. Температура ночью -7-12°, при осадках 0,-5°, при прояснении -15-20°, на северо-востоке до -23-28°, днем 0,-5°, на западе +1+6°, на северо-востоке -5-10°.

В Якутске без осадков, переменный 1-3 м/с. Температура ночью -11-13°, днем -1-3°

Читайте также:

Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное