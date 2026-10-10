10.10.2026 12:00
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Погода на выходные: днем плюс, ночью минус
В субботу, 10 октября, синоптики ЯУГМС дают прогноз погода:
В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, утром на дорогах гололедица. Температура ночью -5-7°, днем +1+3°.
В Якутии на северо-востоке, а также в арктических районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории погода без осадков.
Температура ночью -6-11°, при прояснении -15-20°, на севере местами -24-29°, днем -1,+4°, на юге +4+9°, на северо-востоке -4-9°.
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Источник: ЯУГМС
Фото: Татьяна Бурцева
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