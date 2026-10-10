Погода на выходные: днем плюс, ночью минус

В субботу, 10 октября, синоптики ЯУГМС дают прогноз погода:

В Якутске преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, утром на дорогах гололедица. Температура ночью -5-7°, днем +1+3°.

В Якутии на северо-востоке, а также в арктических районах ожидается небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории погода без осадков.

Температура ночью -6-11°, при прояснении -15-20°, на севере местами -24-29°, днем -1,+4°, на юге +4+9°, на северо-востоке -4-9°.

Прощальный подарок осени: В столицу возвращаются плюсовые градусы