17.10.2026 01:22
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Оттепель в октябре: Якутск встретит выходные с плюсовой температурой
Оттепель в октябре: Якутск встретит выходные с плюсовой температурой
В большинстве районов республики погода без осадков. На севере, юге небольшой, местами умеренный снег. Ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, на северо-востоке до 15-20 м/с, на арктическом побережье до 25-28 м/с, метель. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснении и на северо-востоке -15-20°, в низинах северо-востока -22-27°, на западе, юге -2-7°, днем 0,-5°, на северо-востоке -6-11°, на юго-западе 0,+5°.
В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/c. Температура ночью -6-8°, днем -1+1°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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