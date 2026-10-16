Математический тест на логику: Реши пример [35 — (4 × 6 — 9)] × 5 — 100
[35 − (4 × 6 − 9)] × 5 − 100: справитесь без калькулятора?
Математика нужна в повседневной жизни гораздо чаще, чем кажется. Мы используем её, когда рассчитываем стоимость покупок, сравниваем скидки, планируем бюджет или отмеряем ингредиенты для рецепта. А ещё математические задачи помогают тренировать внимание и последовательность мышления.
Попробуйте решить пример ниже. Главное — не торопитесь и соблюдайте порядок действий.
Задача
Решите выражение:
[35 − (4 × 6 − 9)] × 5 − 100
Постарайтесь найти ответ самостоятельно и без калькулятора. Сначала выполните действие в круглых скобках, затем разберитесь с квадратными. Не заглядывайте к решению, пока не попробуете!
Ответ и решение
Разберём выражение по шагам.
1. Сначала выполняем умножение в круглых скобках:
4 × 6 = 24
Теперь выражение выглядит так:
[35 − (24 − 9)] × 5 − 100
2. Вычисляем разность в круглых скобках:
24 − 9 = 15
Получаем:
[35 − 15] × 5 − 100
3. Выполняем действие в квадратных скобках:
35 − 15 = 20
Теперь осталось:
20 × 5 − 100
4. Сначала умножаем:
20 × 5 = 100
5. Затем вычитаем:
100 − 100 = 0
Ответ: 0.
В таких примерах особенно важно соблюдать порядок действий: сначала скобки, внутри них — умножение, затем вычитание. Если начать считать в произвольной последовательности, легко получить неправильный результат.
Интересный факт о математике
Число π — это отношение длины окружности к её диаметру. Оно начинается с цифр 3,14, но его десятичная запись бесконечна и не повторяется периодически. Поэтому вычислить π полностью невозможно — математики могут находить лишь всё новые и новые знаки после запятой.
Читайте также: Математический тест на логику: реши пример 50 — 5 × (4 + 2) + 18 : 3
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий