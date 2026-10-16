Математический тест на логику: Реши пример [35 — (4 × 6 — 9)] × 5 — 100

Математическая разминка: сможете решить этот пример без ошибок?

[35 − (4 × 6 − 9)] × 5 − 100: справитесь без калькулятора?

Математика нужна в повседневной жизни гораздо чаще, чем кажется. Мы используем её, когда рассчитываем стоимость покупок, сравниваем скидки, планируем бюджет или отмеряем ингредиенты для рецепта. А ещё математические задачи помогают тренировать внимание и последовательность мышления.

Попробуйте решить пример ниже. Главное — не торопитесь и соблюдайте порядок действий.

Задача

Решите выражение:

[35 − (4 × 6 − 9)] × 5 − 100

Постарайтесь найти ответ самостоятельно и без калькулятора. Сначала выполните действие в круглых скобках, затем разберитесь с квадратными. Не заглядывайте к решению, пока не попробуете!

Ответ и решение

Разберём выражение по шагам.

1. Сначала выполняем умножение в круглых скобках:

4 × 6 = 24

Теперь выражение выглядит так:

[35 − (24 − 9)] × 5 − 100

2. Вычисляем разность в круглых скобках:

24 − 9 = 15

Получаем:

[35 − 15] × 5 − 100

3. Выполняем действие в квадратных скобках:

35 − 15 = 20

Теперь осталось:

20 × 5 − 100

4. Сначала умножаем:

20 × 5 = 100

5. Затем вычитаем:

100 − 100 = 0

Ответ: 0.

В таких примерах особенно важно соблюдать порядок действий: сначала скобки, внутри них — умножение, затем вычитание. Если начать считать в произвольной последовательности, легко получить неправильный результат.

Интересный факт о математике

Число π — это отношение длины окружности к её диаметру. Оно начинается с цифр 3,14, но его десятичная запись бесконечна и не повторяется периодически. Поэтому вычислить π полностью невозможно — математики могут находить лишь всё новые и новые знаки после запятой.

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