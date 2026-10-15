Садовников: Контроль будет жестким, за нарушения будем штрафовать

Порядок не требует миллиардов, он требует ответственности

На днях заглянул на Крестьянский рынок — одну из главных туристических достопримечательностей нашего города. Повод был рабочим — сюда поступает множество жалоб от горожан на состояние территории и торговых рядов. Но, честно говоря, повод мне и не нужен — я сам всегда любил это место. Раньше часто заезжал сюда за свежим мясом и овощами. За неимением времени делаю это все реже, но, проезжая мимо, все прекрасно вижу.

И то, что я вижу, меня, мягко говоря, не радует. В откровенно удручающем состоянии находится объект. Такое ощущение, что время здесь застыло: то, что было терпимо в девяностые и нулевые, сегодня абсолютно неприемлемо. Грязь, неухоженные прилавки. Санитарное состояние торговых мест и прилегающей территории оставляет желать лучшего.

Вне зависимости от того, кому принадлежит рынок — городу или республике — мы не можем закрывать глаза на происходящее. Я специально приехал туда с Управлением муниципальных инспекций не для красивой картинки. Мы дали сигнал: контроль будет жестким, за нарушения будем штрафовать.

Понятно, что в одночасье найти средства на глобальную модернизацию сложно. Но по-хозяйски содержать то, что имеем, ведь можно? Чистота и порядок не всегда требуют миллиардов, они требуют ответственности.

Ситуацию нужно менять кардинально. Всецело поддерживаю предложение и.о. министра сельского хозяйства и продовольственной политики Анны Стручковой по привлечению концессионера, который создаст здесь хорошие условия. Этот вопрос требует изучения.

Городу нужен современный, чистый и удобный рынок, который вдохнет в это место новую жизнь.